Dünya devleriyle çalışıyor, 5 şirketi dar boğazda! Türkiye'nin önde gelen tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye’de son dönemde konkordato ilan eden şirketlerin sayısı hızla artarken, sektörde bir dönem öncü kabul edilen BO Group da mali krize yenik düştü. Tekstil ve turizm alanında faaliyet gösteren grup bünyesindeki 5 şirket için konkordato başvurusu yapıldı.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm ve Sevbo Tekstil ile grup ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme ayrıca konkordato sürecini yürütmek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi. BO Group için hayati önem taşıyan kritik duruşma tarihi ise 23 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Dünya markalarıyla çalıştı

Grubun en bilinen şirketlerinden biri olan Boy-Bo Tekstil, 1995’ten bu yana faaliyet gösteriyor ve dünyanın önde gelen giyim markalarına üretim yapıyordu. Çalıştığı markalar arasında Benetton, Armani, Zegna, Diesel, Topshop, H&M, Next, Reebok, Fila, Gap, Esprit, Tommy Hilfiger, Mango, Zara, LCW ve Colins gibi birçok küresel dev bulunuyor.

Zor günler geçiren sektörde domino etkisi riski

BO Group’un konkordato başvurusu, sadece grup bünyesindeki şirketleri değil, onlarla iş birliği içinde olan çok sayıda taşeron, tedarikçi ve alt yükleniciyi de etkileyebilir. Bu tür büyük çaplı konkordatolar sektörde domino etkisi yaratabileceği için büyük bir risk teşkil ediyor.