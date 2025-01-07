Dünya Gazetesı geçen yıl duyurmuştu: Kaptanoğlu’nun Desan’ı Özyeğin’in Atlas’ını aldı

Kerim ÜLKER

İki şirket arasındaki görüşmeler Ocak 2023’te başlamış ve satın alma işlemi 17 Aralık 2024’te tamamlanmıştı. Desan, yapılan anlaşmayla Atlas Tersanesi’nin yüzde 100 hissesine sahip oldu.

Türk donanması için MİLGEM savaş gemileri üreten Desan Tersanesi, Atlas Tersanesi’ni devralarak kapasitesini ve üretim gücünü artırmayı hedefliyor. Desan Kaptanoğlu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, “Atlas Tersanesi’ni güçlü bir ekip ve çalışma ortamıyla devraldık. Özyeğin Ailesi ve Credit Europe Bankası’na bu süreçteki yapıcı yaklaşımları için teşekkür ederim.

Amacımız, 100 yılı aşkın denizcilik tecrübesine sahip Kaptanoğlu markası ile birlikte Atlas bayrağını çok daha yukarılara taşımaktır. Bu birleşmenin, Desan’ın ihracat ve büyüme hedeflerini desteklemesinin yanında, Türk gemi inşa sektörüne de önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi. 2005 yılında kurulan ve Kocaeli Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Atlas Tersanesi, yıllık 30 bin DWT’lık gemi yapım kapasitesine sahip. 120’si kadrolu toplam 800 çalışanı bulunan tersanenin üretim alanı 48 bin metrekare büyüklüğünde.

Geçtiğimiz günlerde Türk savunma sanayi devi ASELSAN, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu DEARSAN’ın dahil olduğu DEARSANDESAN-ÖZATA ortaklığıyla, 210,1 milyon Euro tutarında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikini kapsayan dev bir anlaşma imza atılmıştı.