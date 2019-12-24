Dünya İş Ortakları Konferansı’nda Sertaç Doğanay Advantech liderleriyle buluştu

24 Aralık 2019

Tüm dünyadan yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen 2020 Advantech Industrial IoT World Partner Conference etkinliği 3-7 Aralık 2019 tarihleri arasında Tayvan, Taipei’de gerçekleşti. Advantech üst düzey yöneticilerinin ve bilişim ve teknoloji alanındaki büyük kurumların temsilcilerinin konuşma ve sunumlarına yer verilen etkinliğe Advantech Türkiye’nin davetlisi olarak katılan Dr. Sertaç Doğanay, Advantech Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu İcra Direktörü Chaney Ho ve Advantech Endüstriyel IoT Başkanı Linda Tsai ile görüşmeler gerçekleştirdi.

1983’te Advantech’i kuran üç mühendis arasında yer alan Chaney Ho, Advantech’in kurulduğu dönemde otomasyon sistemleri üzerine faaliyet gösterdiğini belirtirken, şu anda endüstriyel bilgisayarlara odaklanarak bu konuda %36’lık pazar payıyla lider konumda olduklarını dile getirdi. Endüstriyel IoT alanındaki fırsatı görerek 10 yıl önce bu alanda da çalışmalara başlayan Advantech’in 26 ülkedeki ofisleri ve yaklaşık 8 bin çalışanıyla global bir güce sahip olmasında Tayvan’ın teknoloji alanında küresel ölçekte bir oyuncu olmasının etkilerine dikkat çekti ve ekledi: “Bilgisayar çağının başladığı 1980’lerin başından bu yana Tayvan üretim konusunda dünya lideri konumunda. Pek az kişi bilir ama şu anda Çin’de üretilen iPhone’ların tamamı Tayvanlı şirketlerce üretiliyor. Dünyadaki tüm bilgisayarların da %90’ı Tayvanlı şirketler tarafından üretiliyor. Sunduğumuz fiyat/kalite dengesi o kadar yüksek ki bu doğal olarak bizi elektronik pazarı için bir tasarım ve üretim merkezi haline getiriyor. Önümüzdeki yıllarda önemli beklentilere sahip olduğumuz 5G de Tayvan için yeni büyüme fırsatları barındırıyor çünkü 5G chipset üretiminde de iddialıyız.”

26 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olmanın hizmet, insan kaynakları ve teknik destekte bir standart yakalama konusunda çeşitli zorluklar barındırabileceğini vurgulayan Sertaç Doğanay’ı, Chaney Ho şöyle yanıtladı: “Her ülkenin kültürü bir diğerinden farklı. Bir de kurum kültürü var ki bunu ülke sınırlarını aşarak da yaymak mümkün. Bunun birinci kuralı şeffaflık. Bir şirketin genel merkezindeki kültürü bir başka ülkedeki ekibe yansıtması ve dönüşümün sağlanması 5 ila 10 yılı alan bir süreç. Biz Tayvanlı bir şirketiz ama bir açıdan bakıldığında aslında global bir şirketiz. Bizim kurum kültürümüzde her coğrafyanın dinamiklerini anlamak ve saygı duymak var.”

2019 başı itibarıyla Türkiye ofisinin de açılışını gerçekleştiren Advantech’in Türkiye’ye yatırım yapmayı seçmesinde öne çıkan nedenlerde Türkiye’nin ekonomik açıdan dünyanın ilk 20 ülkesi arasında yer almasının ve 80 milyonluk bir ülke olarak Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi görmesinin vurgulanması dikkat çeken noktalardan biri oldu.

Türkiye’de farklı endüstriyel gelişim seviyelerine sahip kurumlar olmasına rağmen tüm kurumlara aynı kalitede hizmet vermelerindeki en önemli etkenin Advantech’in kendisini ürün ya da hizmet satan değil, kurumları doğru yönlendiren bir şirket olarak konumlamasının etkili olduğunu ifade eden Linda Tsai, kendilerine danışan firmalara faaliyetlerini her alanda iyileştirme, hızlandırma, verimi ve kaliteyi artırma desteği sunacak çözümlerini anlattıklarını belirtti.

Türkiye’de dijital dönüşümden en çok etkilenecek ve en çok fayda görecek konuların akıllı şehir ve ulaşım uygulamaları olduğunu vurgulayan Linda Tsai sözlerine şöyle devam etti: “Burada mesele sadece trafiği rahatlatmak, ulaşım araçlarını hızlandırmak, insanları bir yerden bir yere daha konforlu ulaştırmak değil. Bu aynı zamanda çevreyi korumanın da konusu. Havayı ne kadar az kirletirsek, gelecek nesillere de o kadar yaşanacak bir yer bırakacağız.”

Endüstriyel IoT uygulamalarında yapay zekanın ve 5G’nin öneminin de konu başlıklarından olduğu görüşmede Linda Tsai, bir video kaydındaki görüntülerden yapay zeka desteğiyle anlam çıkarmanın çok önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtirken, Machine Vision (Yapay Görme) teknolojisinin üretimin her alanında kaliteyi iyileştirmeye katkı sağlayacağını dile getirdi. Endüstriyel IoT’nin geleceği hakkındaki görüşlerini de paylaşan Linda Tsai, 5G’nin çok sayıda sensörü kesintisiz biçimde birbirine bağlayabileceğini ve bu durumun büyük bir güvenlik ihtiyacı yaratacağını; buna bağlı olarak siber güvenlik konusunun önümüzdeki günlerde de önemli bir başlık olmaya devam edeceğini ifade etti.