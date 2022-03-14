Dünya Kupası’nın dijital iletişimini Türk şirket GAIA yürütecek

Geri sayımın 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım 2022 tarihinde Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşecek. 18 Aralık’taki final maçıyla son bulacak 22’nci FIFA Dünya Kupası, Ortadoğu’nun ilk Dünya Kupası olarak tarihteki yerini aldı.

Aynı zamanda pandemi sonrası düzenlenen en büyük etkinliklerden biri olan FIFA, 3 milyonu aşkın fiziksel izleyicinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftarlarla dijital dünyada da buluşmaya hazırlanıyor.

Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası, stadyumdan aydınlatmaya, havalandırmadan yenilenebilir enerji çözümlerine, web sitesinden dijital içeriklere kadar birçok alanda yenilikçi teknolojilere de ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun dijital iletişiminde ise bir Türk ajans GAIA&INFLOW Network da yer alıyor.

“22 pazardan sorumluyuz”

İki yıl önce uluslararası 13 ajansın katıldığı 22. FIFA Dünya Kupası Sosyal Medya Yönetimi konkurunu kazanan ve Dünya Kupası Tanıtım Komitesi ile sözleşme imzalayan GAIA&INFLOW Network, Arapça konuşan ülkeler başta olmak üzere aralarında Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Körfez’deki 22 ülkede, dünya kupasının tüm dijital iletişim ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Çalışmalara çok öncesinde başladıklarını ve içerik süreçleri, yaratıcı entegrasyon, influencer pazarlama faaliyetleri, dijital reklamlar, sürdürülebilir paydaş iletişimi gibi birçok alanda organizasyona destek vereceklerini söyleyen INFLOW Network ve GAIA Kurucu Ortağı Neşet Dereli, “Son 1,5 yıldır bu konuya odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İngilizce, Çince ve İspanyolca dillerinde iletişimden sorumlu olan global ajansların gerçekleştirmekle yükümlü oldukları faaliyetlerin toplam 22 pazardaki ana sorumlusuyuz. Bu projemizle spor ve futbol endüstrisinde dünyanın en iyi ajanslarıyla aynı ağı paylaşıyoruz. Tanıtım faaliyetleri kapsamında diğer resmi ajanslarla birlikte hareket ederek, bu organizasyonun global gücünü pekiştirirken, tüm dünyada sürdürülebilir tanıtım faaliyetleri yürütmekten sorumluyuz.” dedi.

Globaldeki ilk ‘Influencer Dünya Kupası’nı da gerçekleştireceklerini belirten Dereli, 4 kıtadan oluşturdukları influencer takımlarını Doha’da 6 günlük bir turnuva için ağırlayacaklarını, bu projeyle 120 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Arap Cub 21’in de influencer iletişimini yapmıştı

FIFA Dünya Kupası, GAIA&INFLOW Network’ün bu alandaki ilk tecrübesi değil. Ajans, 2021 yılında da FIFA Arap Cub’21 kapsamında birçok farklı alanda hizmet vermişti. Bunlardan en önemlisinin influencer aktivasyonu olduğunu dile getiren Neşet Dereli, şunları kaydetti: “16 farklı Arap ülkesinden influencer isimleri Katar’da ağırladık ve yaklaşık 1 ay süren turnuva kapsamındaki maçlara katılım sağladık. Turnuva süresince Katar’da ağırladığımız influencer’lar toplamda bin 500’den fazla içerik üreterek, hem bölgede ilk kez gerçekleşen kupa heyecanını hem destinasyonun sunduğu deneyimleri takipçileriyle paylaştı.”