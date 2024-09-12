Dünya modasına yön veren 50 kadın lider arasındaki ilk Türk: Elif Çapçı

WWD (Women's Wear Daily) öncülüğünde gerçekleştirilen 'Dünya Modasına Yön Veren 50 Kadın Lider' araştırması, küresel ölçekte moda, güzellik ve perakende sektörlerine dair yenilikleri, gelişmeleri ve trendleri belirleyen üç yayının işbirliğiyle yayınlanıyor.

Lüks perakendesine yön veren isim

New York'ta düzenlenen 'Women In Power' konferansıyla eş zamanlı olarak yayınlanan listede Türkiye'den bir isim, Elif Çapçı, ilk kez yer alıyor. Çapçı, Türkiye'de lüks perakendesine yön vermesi ve yöneticilik başarısı ile listede yer aldı ve grubun çok ayaklı iş yapısını büyütmeye ve güçlendirmeye odaklandıkları bir dönemde, listede yer almaktan ötürü gurur duyduğunu aktardı.

Zamanın ruhunu anlayabilmek önem taşıyor

Lüks moda perakendeciliğinin, yalnızca ürün satışıyla sınırlı tutulamayacağını aktaran Çapçı, "Deneyim, yaptığımız işin merkezinde yer alıyor ve bu da zamanın ruhunu anlamayı gerektiriyor. Küresel ölçekteki zorlu koşullar, teknolojinin hızlı gelişimi, değişen pazar dinamikleri ve farklı jenerasyonlarla bir arada çalışma gerekliliği modanın hızı ve değişken temposuyla bir araya geldiğinde tüm koşullar altında gemiyi ve mürettabatı yönlendirmeye devam edebilmek bu nitelikleri gerekli kılıyor diye düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.