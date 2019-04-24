Dünya üçüncülüğünden liderliğe koşuyor
Türkiye’de 4 tesisi ile yaptığı üretimiyle iddiasını artıran ve kauçuk astar ile litebar üretiminde dünya üçüncüsü olan FKK’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Altuncu, “Dünya lideri olmak istiyoruz. Fazla talebi karşılamak için yeni fabrika kuracağız” diye konuştu.
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