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Dünya üçüncülüğünden liderliğe koşuyor

Türkiye’de 4 tesisi ile yaptığı üretimiyle iddiasını artıran ve kauçuk astar ile litebar üretiminde dünya üçüncüsü olan FKK’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Altuncu, “Dünya lideri olmak istiyoruz. Fazla talebi karşılamak için yeni fabrika kuracağız” diye konuştu.

Dünya üçüncülüğünden liderliğe koşuyor
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