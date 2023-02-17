Dünyadaki enerji krizi jeneratöre talebi artırdı: Kesintisiz enerjinin önemi artıyor

Nilgün ÖZDEMİR

Enerji sektöründeki 25 yılı aşkın deneyimi ve uzmanlığı ile öne çıkan Teksan, yeni ürünü TESS ile batarya ve enerji depolama sistemleri sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Türkiye’de bu alanda hizmet veren ilk 3 şirket arasına girmeyi hedefleyen şirket, enerji arz ve talebinin dengelenmesi noktasında güvenilir bir çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Teksan Enerji Depolama Sistemleri’ni elektriği elektrokimyasala dönüştürerek depolayan bir enerji depolama çeşidi olarak tanımlayan Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, akıllı teknolojilerin kullanıldığı ve anlık veri akışı ile sistemi sürekli izleyerek değişen durumlara ve ihtiyaçlara göre yeni ürünleri TESS’in otomatik olarak devreye girdiğini söyledi.

“TESS için 2 yıldır çalışıyoruz”

Enerji depolama ve batarya sistemlerinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Tuncer, 19 Kasım 2022'de yürürlüğe giren rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için elektrik depolama sistemi zorunluluğunun getirildiğini hatırlattı.

Tuncer, buna göre enerji yatırımcılarının, üst sınırı 250 MWe olacak şekilde enerji depolama yatırımı taahhüdü karşılığında rüzgar enerjisi için asgari 20 MWe, güneş enerjisi için ise asgari 10 MWe kurulu güç için elektrik üretim lisansı başvurusu yapabileceğini anlattı.

Batarya ve enerji depolama sistemleri sektörüne yönelik geliştirdikleri TESS ürünü için iki yıldır çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Tuncer, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için enerji depolama sistemi zorunluluğu yasası için Teksan’ın hazır olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl elektrik kesintisi yaşayan sanayicinin sıkıntılı günler yaşadığını hatırlatan Tuncer, batarya teknolojisiyle bu sorunun altından kalkılabileceğini belirtti.

Küreselde jeneratör pazarının yaklaşık 15 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Tuncer, “Sektörün çok büyük bir potansiyeli var. 2021 yılında enerji depolama pazar büyüklüğünün 210 milyar dolar iken 2030 yılında bu pazar büyüklüğünün 435 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Batarya enerji depolama sistemleri de bu pazardaki payını her geçen gün artırıyor. 2021 yılında 9 milyar dolar seviyelerinde olan batarya depolama sistemleri pazarının büyüklüğü, 2022 yılında 11 milyar dolara çıktı. 2029 yılı hedefi ise 30 milyar doların aşılması" dedi.

Türkiye'de jeneratör sektörünün tedarikçilerin kontrolünde ilerlediğini kaydeden Tuncer, dünyada fark yaratmak için üretim işine girmek gerektiğini belirtti. Batarya üretimi konusunda teknolojilerinin oldukça yeterli olduğunu anlatan Tuncer, özellikle Ar-Ge’ye önem verdiklerini, Türkiye'deki firmalar içinde bu konuda en çok yatırım yapan şirketlerden biri olduklarını vurguladı. Türkiye’nin 300 milyon dolarlık jeneratör pazarı olduğunu ve bunun yüzde 17’sini Teksan’ın karşıladığını vurgulayan Tuncer, kurulu kapasiteye sahip en büyük ikinci firma olduklarını belirtti. Tuncer, 2023 yılında yüzde 30 büyüme beklediklerini açıkladı.

“Talep patlaması yaşanıyor”

Kriz zamanlarında artan kesintisiz enerji ihtiyacı için hayati çözümler sunan bir sektörde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Tuncer sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan enerji krizi, jeneratör taleplerinin patlamasına sebep oldu. Şu anda bütün firmalar, inanılmaz boyutta bir taleple karşı karşıya.

Teksan olarak biz, 2023 yılının ilk altı ayını kapasite açısından kapatmış durumdayız. Senenin ikinci yarısı için şimdiden talepler alıyoruz. 2022 yılında ciromuzu yüzde 37 artırdık. Yurt dışı satışlarda da yüzde 43 büyüme yakaladık” diye konuştu. Yaklaşık 850 kişiye istihdam sağladıklarını kaydeden Tuncer, kendi öz sermayesiyle dönen bir firma olduklarını vurguladı. Gerektiğinde krediye başvurduklarını söyleyen Tuncer, yatırımlar konusunda çok ihtiyatlı hareket ettiklerinin altını çizdi.

140’tan fazla ülkeye ihracat

Ebru Ata Tuncer, 140’tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, özellikle İngiltere'nin önemli bir pazar olduğunu vurguladı. Bu ülkelerde tutunabilmek için kalite algısının ve güvenilir bir firma imajına sahip olmak gerekliliğinin altını çizen Tuncer, “Teksan, kalite ve güvenilirlik konusunda çok hassas bir firma. Amerika da bizim için önemli bir pazar. Burada ofisimizi açtık ve Amerika’dan büyük bir iş potansiyeli bekliyoruz” dedi. Dünya jeneratör pazarında Türkiye’nin söz sahibi olduğunu kaydeden Tuncer, Çin ürünlerinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle Türkiye’nin potansiyelinin artığını belirtti. Tuncer, Türkiye’nin lojistik avantajı sebebiyle, Avrupalıların tercihi olduğunu anlattı.