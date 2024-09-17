Dünyanın en büyük bahis şirketi Flutter, Playtech’in İtalyan kolunu 2,56 milyar dolara satın aldı

İngiltere merkezli bahis ve oyun yazılım geliştiricisi Playtech, İtalyan birimi Snaitech'i 2,3 milyar euro (yaklaşık 2,56 milyar dolar) karşılığında Flutter Entertainment'a satma konusunda anlaşmaya vardı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre; Flutter, dünyanın en büyük bahis şirketi olarak tanınırken, bu satın alma İtalya'nın en büyük bahis ve oyun firmalarından biri olan Snaitech'in el değiştirmesi anlamına geliyor.

Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre, satın alma sürecinin 2025'in ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. FanDuel ve Paddy Power gibi markaların sahibi olan Flutter, anlaşmanın hisse başına kazançlarına kısa sürede katkıda bulunacağını belirtti.

Bu anlaşma ile Playtech, işletmeden işletmeye yazılım sağlayıcısı olarak faaliyetlerine devam edecek. Snaitech ile ilgili görüşmelerin Ağustos ayından bu yana sürdüğü belirtiliyor.