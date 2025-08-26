Dünyanın en büyük kahve şirketi doğuyor! KDP’nin dev yatırımında Chobani detayı
Keurig Dr Pepper, kahve işindeki düşüşü tersine çevirmek için JDE Peet’s’i 18 milyar dolara satın alıyor. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından şirket, kahve ve içecek operasyonlarını iki bağımsız, halka açık şirkete ayıracak. Yeni yapılanma, yıllık 16 milyar dolarlık satış hacmiyle dünyanın en büyük kahve odaklı şirketini ortaya çıkarırken, içecek birimi de Dr Pepper ve enerji içecekleri gibi ürünlerle 11 milyar dolarlık bir portföy yönetecek. KDP, 2022 yılında kahve üreticisi La Colombe'un yüzde 33'lük hissesini satın almış bir yılın ardından ise bu hisseleri Chobani'ye devretmişti.
Keurig Dr Pepper (KDP), kahve işindeki zorlukları aşmak için önemli bir adım atarak JDE Peet’s’i 18 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Anlaşma sonrasında şirket, kahve ve içecek operasyonlarını iki bağımsız, halka açık şirkete ayırmayı planlıyor.
Kahve işinde zor dönem
Yedi yıl önce birleşerek hem geleneksel gazlı içecekler hem de trend kahve ürünleri sunmayı hedefleyen KDP, son dönemde kahve tarafında zayıf performans gösterdi.
Kahve sektörünü zorlayan yüksek çekirdek fiyatları, artan rekabet ve 6 Ağustos’tan itibaren Brezilya’dan ithal edilen kahveye uygulanan yüzde 50 gümrük tarifeleri şirketin satışlarını baskıladı.
Fooddive'ın haberine göre; KDP’nin kahve işindeki net satışları 2024’te yüzde 2,6 düşerek 4 milyar dolara gerilerken, 2025’in ikinci çeyreğinde 900 milyon dolar ile sadece yüzde 0,2’lik bir düşüş kaydedildi.
Dünyanın en büyük kahve şirketi olacak
JDE Peet’s ile birleşme, yıllık yaklaşık 16 milyar dolarlık satışla dünyanın en büyük kahve odaklı şirketini ortaya çıkaracak. Yeni yapı, 100’den fazla ülkede faaliyet gösterecek.
Ayrıca, gazlı içecek, çay, su, enerji ve sporcu içeceklerini kapsayacak içecek operasyonu ise yıllık 11 milyar dolarlık satış hacmine sahip olacak.
Chobani bağlantısı ve La Colombe yatırımı
KDP, 2022’de La Colombe’un yüzde 33’lük hissesini satın almış, 2023’te ise bu payını Chobani’ye devretmişti.
Chobani’nin La Colombe alımı, firmayı halihazırda bulunan hisseler ile birlikte kahve sektöründe daha da güçlü bir oyuncu haline getirmişti.
Yeni şirketlerin başına geçecek isimler belli oldu
KDP CEO’su Tim Cofer, içecek şirketinin başında kalırken, CFO Sudhanshu Priyadarsh kahve şirketinin CEO’su olacak.