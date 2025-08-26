Dünyanın en büyük kahve şirketi doğuyor! KDP’nin dev yatırımında Chobani detayı

Keurig Dr Pepper (KDP), kahve işindeki zorlukları aşmak için önemli bir adım atarak JDE Peet’s’i 18 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Anlaşma sonrasında şirket, kahve ve içecek operasyonlarını iki bağımsız, halka açık şirkete ayırmayı planlıyor.

Kahve işinde zor dönem

Yedi yıl önce birleşerek hem geleneksel gazlı içecekler hem de trend kahve ürünleri sunmayı hedefleyen KDP, son dönemde kahve tarafında zayıf performans gösterdi.

Kahve sektörünü zorlayan yüksek çekirdek fiyatları, artan rekabet ve 6 Ağustos’tan itibaren Brezilya’dan ithal edilen kahveye uygulanan yüzde 50 gümrük tarifeleri şirketin satışlarını baskıladı.

Fooddive'ın haberine göre; KDP’nin kahve işindeki net satışları 2024’te yüzde 2,6 düşerek 4 milyar dolara gerilerken, 2025’in ikinci çeyreğinde 900 milyon dolar ile sadece yüzde 0,2’lik bir düşüş kaydedildi.

Dünyanın en büyük kahve şirketi olacak

JDE Peet’s ile birleşme, yıllık yaklaşık 16 milyar dolarlık satışla dünyanın en büyük kahve odaklı şirketini ortaya çıkaracak. Yeni yapı, 100’den fazla ülkede faaliyet gösterecek.

Ayrıca, gazlı içecek, çay, su, enerji ve sporcu içeceklerini kapsayacak içecek operasyonu ise yıllık 11 milyar dolarlık satış hacmine sahip olacak.

Chobani bağlantısı ve La Colombe yatırımı

KDP, 2022’de La Colombe’un yüzde 33’lük hissesini satın almış, 2023’te ise bu payını Chobani’ye devretmişti.

Chobani’nin La Colombe alımı, firmayı halihazırda bulunan hisseler ile birlikte kahve sektöründe daha da güçlü bir oyuncu haline getirmişti.

Yeni şirketlerin başına geçecek isimler belli oldu

KDP CEO’su Tim Cofer, içecek şirketinin başında kalırken, CFO Sudhanshu Priyadarsh kahve şirketinin CEO’su olacak.