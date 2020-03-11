Dünyanın en büyük Kolaboratif Robot Merkezi Danimarka'da kurulacak

11 Mart 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Danimarka robot endüstrisinin önde gelen iki şirketi Universal Robots (UR) ve Mobile Industrial Robots (MiR), ABD’li ana şirket Teradyne Inc’in finansal desteğiyle dünyanın en büyük cobot geliştirme ve üretim merkezini kurmak üzere adım attı. 50 bin metrekarelik şantiye alanı satın alan şirketlerin, 32 metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek cobot merkezini ortak kullanarak yeni ürün geliştirme ve üretmeye odaklanacağını söyleyen Universal Robots Türkiye ve MEA (Türkiye ve Ortadoğu, Afrika) Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, “Geleceğin cobot teknolojisi bu merkezde şekillenecek” dedi. Türkiye pazarına ise 2007 yılında giriş yapan Universal Robots’un Ortadoğu ülkeleri, Yunanistan ve İsrail’deki operasyonlarını da Türkiye’den yürüttüklerini belirten Gök, “ABD, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Romanya, Rusya, Çin, Hindistan, Singapur, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Meksika ve Türkiye’de bölge ofisleri bulunan UR; 50’yi aşkın ülkede faaliyet gösterirken, dağıtım ağını ise 700’ün üzerinde distribütör ve sistem entegratörleriyle sağlıyor. Danimarka’nın Odense şehri merkezli 2005 yılında kurulan Universal Robots, ticari olarak kullanılabilir kolaboratif robotları sunan ilk şirket olmakla beraber bugün dünyanın lider cobot üreticisi konumunda” dedi.

Universal Robots 50 ülkede 42 bin cobot çalıştırıyor

Universal Robots’un 50’den fazla ülkede 42 bin cobotun farklı endüstri alanlarında çalıştığını belirten Kandan Özgür Gök, piyasadaki ürünleriyle pazarın yüzde 60’ını oluşturduklarını söyledi. 2019’da yüzde 6’lık büyüme ile 248 milyon dolarlık ciroya ulaştıklarını söyleyen Gök, bu yıl için de aynı ivmeyle büyüme hedeflediklerini ifade etti. Gök, Türkiye’de de tüm sektörlerde, robot ile gerçekleştirilen tüm uygulamalarda cobot’un kullanıldığını ve pazarda açık ara önde olduklarını söyledi. Kandan Özgür Gök, “2018’de pazara sunduğumuz e-Series, tıpkı diğer cobot’larımız gibi benzersiz bir kolaylık ve geniş bir uygulama alanı sunuyoruz. Kullanıcısına yatırımda daha hızlı bir getiri, yeni ihtiyaçlara uygunluk ve uzun vadeli verimlilik artışı sağlıyoruz” dedi. Öte yandan, ‘robotik teknolojisinin Nobel’i olarak kabul edilen 2018 Engelberger Ödüllü teknolojilerinin de başta üretim alanında olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketler tarafından kullanıldığını sözlerine ekledi.

“Cobotlar istihdamı ortadan kaldırmıyor, insanla iş birliği yapıyor”

Endüstri 4.0, endüstri 5.0, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve robotik otomasyon alanında yaşanan gelişmelerin robotların iş hayatında insanların yerini alıp alamayacağı tartışmalarını da beraberinde getirdiğine değinen Kandan Özgür Gök, “McKinsey’in “Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü” araştırmasına göre en azından 2030 yılına kadar bu pek mümkün değil zira Türkiye’de yapılan mesleklerin yalnızca yüzde 2’sinde tamamen otomasyon mümkün. Dolayısıyla insan-robot etkileşimli bir istihdam modeli geleceğimizin iş yapış şekli. Universal Robots’un insan-makine işbirliğine dayalı yaklaşımı geleceğin üretim teknolojisinde önemli yere tutacak. Kolaboratif robotlarla insanın üretimin merkezi olması, daha esnek, kaliteli ve az maliyetli üretim imkânı sağlanıyor” dedi. Gök, aynı zamanda internet sitelerinde bulunan Universal Robots Akademi platformunda sundukları online eğitim ile de cobotları öğrenmek isteyenlere yardımcı olduklarını bildirdi.

WIN EURASIA’da kolaboratif robotlarıyla yer alacak

Öte yandan 5G teknolojisine de değinen Kandan Özgür Gök, Universal Robots olarak üretimin merkezine insanı alan kolaboratif robotlarla bu sürece katkı sunmaya ve Türk sanayisinin gelişimini desteklemeye gayret gösterdiklerini söyledi. Gök, “Bu kapsamda Türk sanayisinin “Akıllı Üretim için 5G” vizyonu kapsamında yenilikçi uygulamalar geliştiren 13 şirket arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz.

18-21 Haziran 2020 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek WIN EURASIA’da, gerçek zamanlı 5G teknolojisinin Türkiye’de ilk defa tanıtılacağı “5G Arena” özel alanında olacağız. Aynı zamanda Universal Robots standında kolaboratif robotlarımızla farklı uygulamalar gerçekleştireceğiz” diye konuştu.