14 Şubat 2020

Ata Yatırım, Ata World Trader ile dünya borsalarında, hisse senetleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi yatırım araçlarında al/sat işlemlerini gerçekleştirme olanağı sunuyor. Yatırımcılar dünyanın en önemli borsalarında hisse senedi alıp satıp aynı zamanda vadeli işlem yapabilecek.



Dünyanın en değerli şirketlerinde hisse sahibi olma fırsatı



Ata World Trader platformu ile işlem yapılabilen borsalar arasında New York, Londra, Frankfurt, Paris, Amsterdam, Hong Kong gibi dünyanın en önemli borsalar bulunuyor. Bu borsalarda işlem gören Apple, Google, Tesla, Amazon, Microsoft, Facebook gibi dünyanın gözde şirketlerinde hisse sahibi olma fırsatı sağlıyor. Hisse senetleri, vadeli işlemler, ETF ve opsiyonlara kadar çeşitlenen ürün gamında işlem yapabiliyor.



Ata World Trader’a desktop, Web Trader ve Mobil uygulama üzerinden erişilebiliyor.