Dünyanın En Havalı Adamı'nın saati yeniden hayat buldu

Günay DEMIRBAĞ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ekip arkadaşıyla 10 m havalı tabanca karışık takım kategorisinde ikinci olan Yusuf Dikeç verdiği poz ile dünya çapında bir fenomene dönüştü. Eli cebinde, gümüş madalya getiren kendinden emin ve sakin tavrıyla yaptığı atış, birincinin kim olduğunu bile unutturdu. Dünya basınında "Dünyanın En Havalı Adamı" başlıklarıyla yankı uyandırdı. Olimpiyat’ın sınırlarını aşan o unutulmaz anlarda ise sporcunun sol bileğinde yer alan Nacar saat ona eşlik ediyordu.

Nacar Saat, 1929’da İsviçre’de üretilmeye başladı, 1942’de Türkiye pazarına girdi ve 1998 yılında tüm dünya hakları, distribütörlüğü ile Konyalı 1951’e devroldu. Konyalı 1951 CEO'su İrfan Nalçacı ile “Türkiye, özel lensleri, göz kapağı ve kulak koruması olmayan bir adamı göndererek gümüş madalya kazandı” denilen Yusuf Dikeç ve Nacar Saatin iş birlikteliğinden doğan Nacar Aquamatic hakkında sohbet ettik:

Nacar’ın tanıtım yüzü olan Yusuf Dikeç ile yollarınız nasıl kesişti?

Güzel bir kader oldu, bir gün sosyal medyada bakarken kolundaki saati fark ediliyor. Nacar Aquamatic modelini Yusuf ’un komutanı ona 11- 12 sene önce hediye ediyor. Ondan sonra günlük saati olarak takıyor. Olimpiyatlarda gümüş madalya almasının yanı sıra duruşuyla, sakinliğiyle ve gözünde gözlük olmadan, ekstra ekipmansız yaptığı atış ile birden fenomen oldu. Bu saat ile 11- 12 sene öncesine gittik. Normalde Nacar’ın tarzına biraz aykırı 46 mm kasa çapında, iki kulağı olan büyük bir model.. Yani klasik tarzımızın dışında modern bir yapısı var. Yaklaşık 15 sene önce bu modeli Japon Kenji Hashimoto ile dizayn etmiştik. Nacar içerisinde o zaman da büyük tepesi, içten dönen bezeli ile aykırı bir modeldi. Üretiminden üç-dört sene sonra üretimi durdurmuştuk. Avangart tarz bir saatti. Saatimizi Yusuf ’un kolunda görünce gidip tanıştık. Çok mütevazi bir insan ve bunu taçlandırmak istedik. Belki model bu kadar farklı olmasaydı dikkat çekmeyebilirdik.

Geleneksel ve yalın

Yusuf Dikeç, Paris’te kazandığı gümüş madalyayla yalnızca bir ödül değil, bir ruhu, bir duruşu temsil etti. Yaz boyunca ülkemizin tüm dünyada sürekli olarak konuşulmasını sağladı. Müsabaka sırasında kolunda taşıdığı Nacar Aquamatic modeli ise, onun yıllar önce komutanından hediye aldığı zamanın modern bir yansıması olan bir üründü. Müsabaka sırasında ve sonrasında Yusuf Dikeç’in olağanüstü sakinliği ve kararlılığı dünya basınında ‘Dünyanın En Havalı Adamı’ olarak anıldı. İşte tam da bu yüzden Nacar olarak bu eşsiz anı ölümsüzleştirmeye karar verdik. Gidip tanıştık, bu buluşmayı taçlandıralım dedik. Nacar’ın yüzü oldu ve bunun uzun süreli olmasını istiyoruz. Birlikte yapacağımız çalışmalar için çok karmaşık planlar yapmıyoruz. Markamız gibi geleneksel ve oldukça yalın ilerliyoruz.

2024 adet limitli özel model

Nacar Aquamatic modelinde, önceki modelinden farklılıklar neler?

Tarihe geçen önemli adım olarak 2024 olimpiyatlarına özel 2024 limitli Nacar Aquamatic’i yaptık. Yusuf Dikeç’in müsabakalarda taktığı model haki renkti, biz de aynısını uyguladık. Arka kapağında Dikeç’in meşhur duruşu resmedildi. 200 metre su basıncına dayanıklı, FKM kauçuk kayışlı. 316L paslanmaz çelik kasası ve safir camı bulunuyor. Bir tek küçük bir değişiklik var, 240 derece istikametinde haftanın günlerini gösteren kadrajına Yusuf ’un olimpiyatlarda ateş ettiği nişangâhı resimledik, diğer taraflarını aynı bıraktık. İkonik bir model oldu.

Yurt dışında da ilgi gören bir model

Yurtdışından model çok talep geldi özellikle Uzak Doğu’dan. Çin’e iş için çok gidiyorum, o kadar çok soran oldu ki. İnternet satışına da açıldı.

Nacar’ın daha önce yaptığı iş birliktelikleri nelerdir?

Milli Futbol Takımımız için özel üretimler yaptık. Geçen sene yaptığımız 1923, 100. Yıl Cumhuriyet Saati var, kadranına Atatürk’ün altın parasını koyduk. Darphaneye yaptığımız özel saatler var. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açılışına özel cep saati yaptık. Türkiye’nin kuşları, Mevlana’nın 100.yılı saatlerini ürettik. Şimdi ise Paris 2024 Olimpiyatları’nda tarih yazan bir ismi, milli gururumuz Yusuf Dikeç’e özel hazırlanan edisyon modelini saat severlerle paylaşıyoruz.

Nacar, yeni zaferlere eşlik edecek

Olimpiyatların efsanevi ismi Yusuf Dikeç: “Nacar Aquamatic yıllar önce bana komutanım tarafından hediye edildi. O günden bu yana bileğimde yer alan bu saat kazandığım çeşitli yarışmalara ve elde ettiğim derecelere eşlik etti. Bu derecelerden en önemlisi de olimpiyatta kazandığım gümüş madalyaydı. Bu güzel hikayeyi Nacar Saat’in yenilikçi bir edisyonla ele alması ve tekrar sunması beni çok gururlandırdı. Dünyanın en havalı adamının kolunda, dünyanın en havalı saati yeni zaferlere eşlik etmeye devam edecek.”