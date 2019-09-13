"Dünyanın En İyi Balı" ödülü Türkiye’ye verildi

13 Eylül 2019

Kanada’nın Montreal kentinde 8-12 Eylül tarihleri arasında yapılan 46. Dünya Arıcılık Kongresi’nde Eğriçayır Balı, "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görüldü.

Kongrenin son günü düzenlenen törenle büyük ödülü alan Eğriçayır Balı’nın sahibi Celal Çay, "Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Mersin Toroslarında organik arı ürünleri üreten bir işletmeyiz. Ailemizin arıcılık geleneği 300 yıldan fazla olup deden toruna devam etmektedir." diye konuştu.

Ailenin son kuşağı olarak, günümüz şartlarında en iyi balı üretme gayretlerinin sürdüğünü anlatan Çay, şöyle devam etti:

‘’İyi bal üretmek için çok emek veriyoruz. Organik sertifikalı arıcılık yaptığımız için kovanlarımızı tarım ve sanayi arazilerine yaklaştıramıyoruz. Bahardan yaz sonuna kadar Toros yaylalarında kovanlarımızın yanında yaşıyoruz. Eğriçayır balı olarak, 2009 yılından beridir sürekli bal yarışmalarına katılıyoruz. Organik balımız 2013 de Kiev’de toplanan dünya arıcılık örgütü kongresi bal yarışmasında gümüş ve 2017’de İstanbul’daki toplantıda altın madalya almıştı. Bu yıl da Mersin Toroslarında ürettiğimiz organik polifloralı çiçek balı ile genel bal yarışmasına katıldık. Balımız polifloralı çiçek balı kategorisinde birinci olarak altın madalya ile ödüllendirildi. Dört adet bal kategorisinin altın madalya ile ödüllendirilen birincileri arasında tekrar bir değerlendirme yapılarak, polifloralı çiçek balımız dünyanın en iyi balı seçilerek büyük kupa ile ödüllendirildi. Dünyanın En İyi balı kupasını ülkemize götürüyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ödülümüzü tüm ülkemiz arıcılarına ithaf ediyoruz.’’

"Sonuç gurur verici"

Kongre boyunca Türk arıcıları ile birlikte olan Türkiye’nin Montreal Başkonsolosu Barkan Umruk da alınan sonucun gurur verici olduğunu belirterek, "Dört mevsimin yaşandığı ve zengin bir floraya ev sahipliği yapan ülkemizin sahip olduğu bu doğal avantajları en iyi şekilde değerlendiren arıcılarımızın özverili çalışmalarının sonucunda, ülkemizden bir firmanın 46. Dünya Arıcılık Kongresi kapsamında düzenlenen Dünya Arıcılık Ödüllerinde altın madalya kazanması ve Dünyanın En İyi Balı seçilerek büyük kupaya layık görülmesi, bizler için büyük mutluluk ve övünç vesilesi teşkil etmiştir.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Zeki Şahin ise 46. Dünya Arıcılık Kongresi’nin Türk arıcılarının başarılarının taçlandırıldığı bir kongre olduğunu söyledi.

"Dünyanın En İyi Balı" ödülünün kazanılmasının, Türk balı ve arıcılığının kalitesinin dünyaya bir kez daha ilanı anlamına geldiğini vurgulayan Şahin, "Kongreye katılan firmalarımızdan bazıları altın, bazıları gümüş ve bronz madalyaya layık görülmüştür. Kongrede, Türk balının lezzet ve kalitesinin, ülkemizin sahip olduğu floradan kaynaklandığı ve bunun dünyanın başka bir yerinde bulunmadığı belirtilmiştir.’’ ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA