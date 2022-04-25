"Dünyanın en temiz üretimi, 116 milyon kilo karbon emisyonunu engelleyecek"

SolarAPEX, dünyanın en büyük çatı üzeri güneş enerjisi santralini (GES) 71 milyon dolar yatırımla Tosyalı Holding için kuracak.

Aynı zamanda dünyanın en yüksek yatırım bedelli çatı üstü GES’i olarak Osmaniye’de kurulacak santral, tüm tesislerde 632 bin metrekare alan üzerinde 140 MW kurulu güçle çalışacak.

“Dünyanın en temizi olacak”

Projenin benzerlerine göre çok daha düşük bir maliyetle hayata geçeceğini söyleyen SolarAPEX Yönetim Kurulu Üyesi Besime Özderici, tesislerde üretilen çeliklerin de dünyanın en yeşil çeliği olma özelliğini taşıyacağına işaret etti.

Panellerin tamamen sıfırdan ‘Tosyalı Güneş Enerjisi Santrali’ için üretilen özel tasarım çelik taşıyıcı sistem üzerine kurulduğunu belirten Besime Özderici, “Bu yöntem ile çatıya yerleştirilen güneş enerjisi sistemi her koşulda daha verimli enerji üretme olanağı sağlayacak. Dünyanın en temiz üretiminin yapılacağı Tosyalı Güneş Enerjisi Tesisleri’nde yıllık 116 milyon 525 bin kilo karbon emisyonu engellenecek. Tesis, yıllık 250 milyon kwh’lik üretimi ile çatısı üzerinde dünyanın en fazla enerji üreten tesisi haline gelecek.” dedi.

Özderici, tesislerde elde edilecek yıllık enerjinin 37 milyon dolarlık elektrik maliyetine ve 84 bin hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılayacak güçte elektrik üretimine eşdeğer olacağını da sözlerine ekledi.

Nisan 2023’te tamamlanıyor

SolarAPEX projede, ender rastlanan “aşık bağlantı” tekniğini kullandı. Aşık bağlantı tekniği ile son teknoloji malzemelerin kullanılması bu projeyi en yeni teknolojiye sahip çatı üstü güneş enerjisi santrali haline getirecek. Projede çift yüzeyli elektrik üretimine olanak tanıyan ve bu sayede daha çok verim sağlayan BICFACIAL güneş panelleri kullanıldı. Ayrıca GES’in tamamında yeni nesil ark koruma özelliğine sahip Huawei inverterler yer alıyor. Bu özellik sayesinde herhangi bir elektrik tehlikesi durumunda 0,2 milisaniye içinde akım kesiliyor ve güvenlik en üst düzeyde tutuluyor.

Proje etaplar halinde teslim edilecek

Toplam 140 MW büyüklüğündeki proje etap etap teslim edilecek. Projenin 85 MW gücündeki ilk etabı yılsonunda, kalan 55 MW gücündeki etabı da Nisan 2023’te tamamlanacak.