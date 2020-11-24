Dünyanın en uzun karayolu tüneline Türk imzası

Dünyanın 3 bin metre ve üzeri irtifalardaki en uzun tüneli olma özelliğini elinde bulunduran Atal Tüneli’nde Türk teknolojisi kullanıldı. Himalaya Dağlarını aşıp Hindistan’ı Çin’e bağlayan, Rohtang bölgesindeki 9 kilometre uzunluğundaki tünelin elektronik sistemlerinin beyin takımı Türkiye tarafından gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk teknoloji firması Savronik Elektronik Sanayi, Hindistan'da dünyanın en uzun karayolu tünelinin elektromekanik sistemlerini, yazılımlarını yaptı ve teknolojik altyapısını tamamladı. Türkiye Savronik Elektronik Yönetim Merkezinde hazırlanarak gönderilen tasarımlar, grubun Hindistan’daki kolu Savronik India tarafından yapıldı.

500 personel ile 2 yılda bitirildi

Hindistan’in Himachal-Pradesh eyaleti sınırları içindeki Atal Tüneli, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından ulaşıma açılırken, 3 bin metre yükseklikte Himalaya dağları yamaçlarında yer alan tek tüp ve çift şerit tünel ile 50 kilometrelik Rohtang geçişi mümkün kılınarak mesafe 9 kilometreye indirildi.

Ana tünelin ve kaçış tünelinin tüm elektro-mekanik işleri tasarım da dâhil olmak üzere Savronik Elektronik Sanayi tarafından gerçekleştirilirken, aydınlatma, havalandırma, yangın algılama ve söndürme, tünel izleme (kamera), hava durumu algılama, değişken tünel trafik işaretleri ve enerji sistemlerinin mevcut olduğu tünel Savronik tasarımı ve üretimi Merkezi Kontrol Sistemi tarafından yönetiliyor.

Sözleşmesi Haziran 2018’de imzalanan tünel, 500 personel ile 24 ayda tamamlandı. Projede, yüzde 80’in üzerinde yerel katkı ve yüzde 95’in üzerinde yerel iş gücü oranına ulaşıldı.

"Dünyanın en tecribeli firmalarından biriyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savronik Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, 2009 yılında Savronik India’yı kurarak Hindistan’da pek çok projede Türk mühendislerinin katkısının olmasını sağladıklarını söyledi.

Hindistan’daki bir konferansın açılış konuşmasını yapmak için Savronik Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Teoman Süer, Dr. Faruk Yarman ve Kurucu Ortak Mustafa Kula ile gittiklerini, Hindistan Bayındırlık Bakanı ve Karayolları Genel Müdürü ile konuştuktan sonra Savronik India’yı açmaya karar verdiklerini anlatan Yarman, 2009'dan beri Hindistan’da olduklarına dikkat çekti.

3 bin metre irtifa üzerindeki dünyanın en uzun karayolu tünelinin ileri teknoloji altyapısının bir Türk şirketi tarafından tasarlanıp kulmasının büyük yankı uyandırdığını söyleyen Yarman, "Tünelin tüm sistem tasarımını, sistem entegrasyonunu, elektromekaniğini ve kontrol merkezini yaptık. Biz bu konularda dünyadaki en tecrübeli firmalardan bir tanesiyiz. Savronik Elektronik tasarımlarını Türkiye’de yaptı. Orada Savronik System India lokal firmasıyla çalıştı. Türkiye’den 20 kişilik bir beyin takımımız var, idari kadromuz var. Kullanacağımız insan gücünü, mühendis gücünü Hindistan’dan sağlıyoruz. Biz orada hem Bayındırlık Bakanlığı’na, hem de Karayolları Genel Müdürlüğü’ne vermiş olduğumuz sözümüzü tuttuk. Hindistan'a bilim, teknoloji ve mühendislik açısından çok ciddi katkılar vermiş olduk.” şeklinde konuştu.