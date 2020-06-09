Dünyanın ilk ipek vegan maskesi İpeker'den

09 Haziran 2020

Esra ÖZARFAT/BURSA

Ürettikleri vegan cupro kumaşı özel tekniklerle birleştirerek maske üretimine başlayan İpeker, vegan ipekten üretilmiş dünyanın ilk maskesini Mono Pro markasıyla pazara sunmaya hazırlanıyor. Dünyada yaygın oluşumu olan Amerikalı bir firmayla tanıtım ve promosyon çalışmaları üzerine çalışan İpeker, ürünün lansmanını önümüzdeki haftalarda yapacak. Mono Pro’nun yanı sıra moda dökümlü kumaşa özel baskılı çeşit ile aksesuar olarak kullanılabilecek 2 ayrı çeşit daha üretilecek. “İpeker için bu maske üretimi bir mesajdır” diyen Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, “Biz tanesi 10-20 centlik maske üretimini hedeflemedik. Sürdürülebilir, moda algısı olan, insanlara konfor ve güven sunacak, uzun kullanımlı bir ürüne odaklandık. Kilogram katma değeri 600 doları buluyor. İlk siparişimiz ABD’den, ikinci sipariş İngiltere’den geldi. Üretime aldık. Katma değerli bir ürün olduğu için ayda 100 bin adet üretmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız her işte niş noktasında durduğumuz gibi maske üretiminde de niş alanda duruyoruz. Baktığınızda dünyada bir maske üretim enflasyonu yaşanıyor. Bizim bunu üretme sebebimizle birçok fabrikanın maske üretme sebebi arasında büyük fark var. Kısa sürede değiştirilebilecek bir üründen çok uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir ürüne konsantre olduk” dedi.

Pandemi nedeniyle maskenin modanın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine işaret eden İpeker, “Dünya genelinde kullan at ürünler nedeniyle çöp dağları oluşmaya başladı. Bugünkü ürünlerin çoğu petrol ürünleri esaslı ve hiçbiri sürdürülebilir değil. Biz hammadde olarak İpeker’in aşina olduğu, her türlü kullanım yönünü bildiği vegan ipek dediğimiz vegan cupro kumaş üzerinden ilerledik. Teknik tekstil birimimiz olan İpekerTech bünyesinde geliştirildi. Kumaşımızın biyodegredrasyon hızı yüzde 100. Toprakta 2-2,5 ay içinde doğaya veya insan sağlığına zarar verecek kalıntı bırakmadan toprağa karışıyor. Global Recycle Standart (GRS) sertifikalı doğal bazlı ürün olarak piyasadaki ilk ürün” diye konuştu.

“Hayvansal ürünlerin endüstriyelleştirilmesine tamamen karşıyız”



Vegan ipeğin cilt iritasyonu dünyadaki en düşük kumaşlardan olduğuna dikkat çeken İhsan İpeker, antialerjik, antiaging, antistatik, antibakteriyel ve klimatik özelliklere sahip kumaşın sınırsız yıkama ve kullanma olanağı sunduğunu kaydetti. İpeker, kimyasal içermesi nedeniyle çok tercih etmemekle birlikte özel istek olursa üzerine antiviral özellik de eklediklerini anlattı. İpeker, “Yüksek sıcaklıkta yıkama ve ütüleme sürecinde aşınmaz ve yırtılmaz dirence sahip. Kuru temizlemeye ihtiyaç duymayan ve üzerinde deterjan kalıntısı bırakmayan özelliğiyle hızlı kurumaya olanak veren dokuma yapısı bulunuyor” diye konuştu. Sürdürülebilir ürün grubu, özellikle de vegan kumaşın pandemi ile birlikte ön plana çıktığına işaret eden İhsan İpeker, “Biz yıllardan bu yana birçok büyük markaya vegan kumaş verelim diyorduk. Şimdi birçok markanın vegan koleksiyon kurduğunu görüyoruz. Dünya gördü ki pandeminin geldiği yer hayvansal ürünler kaynaklı. Biz İpeker olarak yıllardan beri hayvansal ürünlerin endüstriyelleştirilmesine karşı olan bir firmayız. İki aydır iki senede verdiğimiz vegan etiketinden çok daha fazla vegan etiket talebi gelmeye başladı” değerlendirmesini yaptı.