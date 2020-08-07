Dünyanın oyununu geliştiriyoruz!

07 Ağustos 2020

SELENAY YAĞCI

Türkiye, mobil oyun geliştirmede dünyada önemli ülkelerden biri hatta liderliğe oynuyor. Geçen günlerde Peak Games’in büyük exit’ına imza atan Zynga, şimdi de Türk oyun yayıncısı Rollic’in yüzde 80 hissesini alıyor. Türkiye’den 3. girişimini satın alan Zynga, Rollic’in 21 ay gibi kısa sürede exit başarısına da ortak oldu. Bugün dünyada oyun yayıncılığı konusunda adını duyuran 9 şirketten 3’ü Türk şirketi... Amerika’da haftalık olarak en çok indirilen 10 oyunun yarısını da Türkler geliştiriyor. Türk mobil oyun şirketlerinin elde ettiği gelirlerin yüzde 90’ı da yabancı ülkelerden geliyor. Uzmanlar, yerli oyun sektörüne olan yatırım ilgisinin daha da artacağını söylerken, şirketlerin satın alma yapacak güce kavuşabilecekken satılmasını da eleştiriyorlar. Türkiye’de exit potansiyeli olan 4-5 oyun firması daha bulunuyor.

Melek yatırımcı rekoru

Zynga oyunları 250 milyondan fazla indirilen Rollic’in yüzde 80’i için 168 milyon dolar ödeyecek. Zynga, Rollic’in kalan yüzde 20’sini, stüdyonun kar hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına bağlı olarak zaman içinde satın alacak. Kalan yüzde 20’de olmayıp exit ettiklerini düşürsek Rollic’in 3 melek yatırımcısının, 1 yılda 517x çarpana ulaşması da rekor olarak yorumlanıyor.

21 ayda Amerika'daki rakibi zorlayacak başarıya ulaştı

Rollic ile Zynga, mobil oyunların en hızlı büyüyen kategorilerinden biri Hypercasual’a giriş yaptı. Rollic, 21 ayda Amerika’daki yayıncı rakibi zorlayacak kadar başarıya ulaştı. Daha önce 3 farklı oyun ile dünya listelerinde yer almayı başaran Rollic, günde 5 milyondan fazla mobil aktif kullanıcıya ve aylık 65 milyon aktif kullanıcıya sahip. Aralık 2018’de Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından kurulan Rollic’in ABD App Store’da en çok indirilen ücretsiz oyunlar arasında 1 veya 2 numaraya ulaşan sekiz oyunu bulunuyor. Son sürümleri Go Knots 3D ve Tangle Master 3D’nin, bu yılın ikinci çeyreğinde ABD App Store’da en çok indirilen iki oyun oldu. Zygna CEO'su Frank Gibeau, “Rollic’in 65 milyon toplam aylık aktif kullanıcı sayısı ile birlikte şirketimizin toplam aylık aktif kullanıcısı 200 milyona yaklaşacak. Bu bize daha çok ölçek tanıyacak. Anlaşma bize Güney Asya ve Orta Doğu pazarlarında daha fazla güç verecek” dedi.

“Bu daha başlangıç”

Twitter’da en çok konuşulan konulardan biri olan Rollic Games’e tebrik yağdı. Şirketi tebrik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da “Sermayesi akıl ve inovasyon olan genç girişimcilerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor” dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise dijital oyun sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaları İhtisas Serbest Bölgesinde yer almaya davet etti. Türkiye'nin, şu an dünyada mobil oyun geliştirme alanında lider ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Tarvenn Ventures CEO’su Mustafa Kopuk, “Her hafta IOS Store Amerika’da en çok indirilen 10 mobil oyunun yaklaşık yarısı Türkiye’deki ekipler tarafından geliştiriliyor. Ülke olarak oyun geliştirme alanında harika ekiplere sahibiz ve bu sayı her gün giderek artıyor. TL’nin dolar karşısında zayıflaması da Türkiye’deki oyun girişimlerini yurt dışındaki firmalar için cazip hale getiriyor. Kısa süre içinde Gram Games, Masomo ve Peak Games’in ardından Rollic’in exit haberi de doğru yolda olduğumuzu bize kanıtlıyor. Oyun girişimlerimizin başarılarını duymaya devam edeceğimize emin olabilirsiniz. Daha yeni başladık” diye konuştu.

Türkiye Ortadoğu'da lider

Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, “Oyun gelirlerinde Türkiye 853 milyon dolar gelir ile Ortadoğu’da lider. Dünya gelir sıralamasında ise Türkiye 18. sırada. Özellikle mobil tabanlı oyun türlerinde Türkler dünyada ön plana çıkıyor. Uluslararası şirketler kullanıcı sayılarında ve gelirlerinde artışı sağlamak için yeni oyun geliştirme kadar belli bir yükleme sayısını aşmış oyunları satın alıyor. Pazarda tutunmuş oyunu satın almak, yeni oyun geliştirmekten çok daha az riskli. Ben son satın almaları buna bağlıyorum. Daha da artacağını düşünüyorum” dedi.

Ses getiren 5 exit'ten biri oldu 5 potansiyel yıldız daha var

Türkiye’de oyun girişimlerinin başarılarına gözlerin çevrilmesi, Riot Games’in büyük satın alması sonucunda olmuştu. Popüler oyun League of Legends’in sahibi Riot Games, önce hisselerinin yarısını sonra tamamını Çin merkezli Tencent’e sattı. Sonrasında Zynga, Peak Games’in bazı oyunlarını 100 milyon dolara satın aldı. Ardından 5 yıllık şirket Gram Games 250 milyon dolara aldı. Geçen yıl Kafa Topu oyunu büyük ses getiren Masomo, Tencent’in Miniclip şirketine 100 milyon dolara satıldı. Ardından girişim dünyasının en büyük satın alması da oyun sektöründen geldi. Zynga, Peak Games’i 1.8 milyar dolara satın aldı. Rollic’in 21 ayda 100 milyon doların üzerindeki büyüklükteki exit’le en hızlı exit eden girişimimiz olduklarını söyleyen Startups.watch Kurucu Serkan Ünsal, “Ayrıca 100 milyon dolar üzeri exit’lere bakıldığında 26.27 ortalama yaşla, en genç yaşta exit eden Türk girişimci oldular. Peak, Gram, Masomo’dan sonra Türkiye’deki 4. büyük oyun exit’i oldu. Pozitif EBITDA’sı olan ve büyüyen 19 oyun girişimiz daha var. Bunların 3’ü Rollic’ten büyük. Yıldız adayı olabilecek, henüz karlılığa ulaşmamış ama takip edilmesi gereken yaklaşık 4 oyun girişimi var” dedi.

Yabancı basının ilgisini çekti!



Türk mobil oyun sektörünün son yıllarda yakaladığı yükseliş geçen günlerde dünyanın en büyük ekonomi gazetelerinden biri Nikkei'ye manşet olmuştu. Nikkei'ye göre Türkiye'de kurulan ve kurulacak olan oyun şirketleri, rekor satışlar sebebiyle, yabancı şirketlerin daha çok ilgisini çekmeye başlıyor. Böylece Türkiye'ye yapılan yatırımların da ciddi oranda artması bekleniyor.