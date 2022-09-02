Duracell’den yeni çocuk güvenliği teknolojisi

Pandemi ve okulların tatilde olması evde geçirilen zamanı ve cihazlarla olan teması artırırken Duracell, Bebek Güvenliği Teknolojisini bu sürecin çocuklar ve ebeveynleri için sorunsuz geçmesi için yenilendi.

Yenilenen Bebek Güvenliği Teknolojisi’ne ilişkin bilgi veren Duracell Türkiye, İsrail, Orta Asya ve Kafkaslar Pazarlama Direktörü Canan Berkem Uzun, “Pandemi, dijitillaşen hayatlarımız ve şimdi de yaz tatili, teknolojik cihazlarla geçirdiğimiz vakti daha uzun hale getirdi ve artık evlerimizde de eskisine oranla çok daha fazla cihaz var. Bebekler ve küçük çocukların çevrelerini keşfetmeye ne kadar istekli olduklarını tüm anne-babalar yakından bilir. Bu keşif esnasında, görme, dokunma ve tat duyularından yararlanırlar. Ancak bu merak çocukların gelişimi için kritik öneme sahip olmakla beraber, zaman zaman bazı riskleri de beraberinde getirir. Ev cihazlarında, uzaktan kumandalarda ve oyuncaklarda giderek daha yaygın kullanılan lityum düğme pillerin kazara yutulması gibi. Çocuk sağlığı ve güvenliği konusunda, özellikle önemli yatırım yapan ve bu sayede dünyanın dört bir yanında milyonlarca ailenin güvenini kazanan Duracell olarak daha önce hayata geçirdiğimiz ‘Lityum Düğme Pillerde Bebek Güvenliği Teknolojisi’ni bir adım ileriye taşıyoruz.” dedi.

Pil üzerindeki acı tat artık 4 kat daha fazla

Duracell lityum düğme pillerinin üzerindeki yarım daire şeklindeki stiker geliştirilerek tam halka haline getirildiğini anlatan Uzun, bu maddenin acı bir tada sahip olduğunu, bebek ve küçük çocukların pilleri yutmalarını caydırmak üzere geliştirildiğini aktardı.

Acılaştırıcı maddenin tükürük ile temas ettiğinde, ağızdaki acı tat algısını harekete geçirerek beyine bir sinyal gönderilmesini sağladığını anlatan Uzun, “Beyin de bu rahatsız edici tadı potansiyel bir zehirli madde olarak algılar, bu da çocuk ya da bebeğin lityum düğme pili tükürmesine sebep olur. Bu fiziksel reaksiyon bir tür refleks olup, pilin yutulma riskini önemli ölçüde düşürüyor. İşte bu mekanizmayı işler hale getiren acı tat halkası artık hem tam halka hem 4 kat daha acı tat ve biterks içeriyor. Bu inovasyon, bizim bebek ve çocuk güvenliği konusunda attığımız ilk adım değil. Ambalaj kısmında da çocukların güvenliği bizim için çok önemli. Ambalajlarımızı çocukların çıplak elle açmaları imkansız hale getirildi. Paketler ancak bir yetişkin tarafından makasla kesilerek açılabilir.” şeklinde konuştu.