Durak Fındık, teknoloji ve soğuk hava deposu yatırımları yapıyor

SAMSUN-DÜNYA

Durak Fındık’ın 1960'lı yılların başında kurulduğunu belirten Durak Fındık Yönetim Kurul Üyesi Kadir Durak, ilk kez 1969 yılında Almanya’ya ihracat yapmaya başladıklarını kaydetti. 1991 yılında Samsun ikinci fındık kırma tesisi kurduklarını kaydeden Durak, “Akçakoca cinsi fındıkla üretim çeşidini artırmak amacıyla 2001 yılında Sakarya’da üçüncü fındık kırma tesisimiz faaliyete geçti. Yeni yatırımlarla büyüme trendini sürdüren firmamız 2006 yılında yine Hendek’te fındık işleme entegre tesisi satın alınarak yüksek kalitede işlenmiş fındığı ürün portföyüne ekledi” dedi.

2013 yılında Ünye’de ilave bir fındık kırma tesisini üretime aldıkları bilgisini veren Durak, şunları kaydetti: “2015 yılında artan talebe karşılık Hendek’te dördüncü kırma tesisini satın alınıp tamamen yenileyerek üretime başladık. Tüm satın almaların ve tesis inşalarının hemen ardından tesislerde teknoloji yenileme yatırımları yapılarak uluslararası arenada yeterlilik düzeyine getirdik. Son teknoloji ürünü makinelerle donatılmış, fındığın depolama süreçlerinde en büyük öneme sahip soğuk hava depoları yaparak bahçeden son tüketiciye uzanan sürecin her aşamasında kaliteyi önceledik. Tüm yapılan iyileştirmelerle yatırımlar uluslararası gıda ve kalite sertifikasyon gerekliliklerini karşılıyor. Bu nedenle firmamız 2004 yılından beri ‘gıda kalite ve güvenlik’ sertifikalarına sahip.”

“Organik UTZ sertifikalı üretim yapıyoruz”

Durak Fındık olarak Doğu Karadeniz’de 2, Batı Karadeniz’de 2 kırma ve 1 kavurma fabrikası olmak üzere 5 tesisle faaliyet gösterdiklerini anlatan Durak, “Batı Karadeniz tesislerinde teknoloji ve modernize yatırımlarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra Batı ve Doğu Karadeniz’de bin 300 metrekarelik iki soğuk hava deposu yatırımı yapıyoruz” dedi.

Kadir Durak, “2006 yılından bu yana Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında istikrarlı bir şekilde yer alan firmamız, 2019 yılında da 185’inci sırada yer aldı. Ekonomist Dergisi tarafından 500 büyük sanayi kurulusu içinde ‘Anadolu’nun Kadın Dostu Şirketi’ sıralamasında yüzde 72,6 kadın istihdamı oluşturduğu için üçüncülük ödülüne layık görüldü” ifadesini kullandı.