Durmazlar, Almanya’da showroom açtı

26 Haziran 2019

ÖMER FARUK ÇİFTÇİ

BURSA - Durmazlar Makine, Almanya’nın Hessen eyaleti, Staufenberg kentinde yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip bir showroom açtı. Durmazlar tarafından yüzde 100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen makineler, bu tesiste sergilenecek. Böylece Durmazlar, etkin oldukları Almanya pazarında satış ve servis hizmetlerini kendi bünyelerinde sürdürecek. Ayrıca burada bir de mühendislik birimi oluşturulacak. Pazardaki gelişmelere göre Almanya’da üretimin yapılması da Durmazlar’ın gelecek hedefleri arasında yer alıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ve Genel Müdür Ahmet Civan’ın katılımıyla gerçekleşen açılış törenine Alman ve Avrupa Birliği ülkelerindeki sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin makine sektöründeki ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Durmazlar, hem makine hem de raylı sistemler alanında yerli ve milli geliştirmelerini sürdürüyor. Durmazlar’ın ürettiği makineler bugün 120’den fazla ülkede kullanılıyor. 1956 yılından bu yana üretimin içinde olan Durmazlar, ilk ihracatını 1975 yılında Almanya’ya gerçekleştirmişti.