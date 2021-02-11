Duru Bulgur, ihracata odaklanarak pazar payını artıracak

Bulgur üretiminde önde gelen firmalardan Duru Bulgur, yurtdışından ürünlerine her geçen yıl talep artıyor. Paketli bulgurun yüzde 80’ini ihraç ettiklerini kaydeden Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, yeni dönemde pazarlama ve iletişim çalışmalarına ağırlık vererek, ihracat yaptığı ülkelerde pazar paylarını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Cirolarının yüzde 30’nu ihracattan geldiğini ileten Duru, “55 ülkeye bulgurun yanı sıra tüm ürün gruplarımızı ihraç ediyoruz. Almanya başta olmak üzere tüm AB ülkeleri, Amerika, Kanada, Venezuela, Avusturalya, Kuzey Afrika ülkeleri, Kuveyt, İsviçre, Japonya gibi ülkelerin ana pazarlarında Duru Bulgur markamızla yer alıyoruz. Ürünlerimiz ulusal zincir mağazaların raflarında tüketici ile buluşuyor. Yurt dışında katıldığımız fuarlarda Türkiye’nin yerli ürünü bulgurun dünyaya tanıtılması konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Sektörünün dökme ağırlıklı ve emtia odaklı ihracat politikasının aksine, daha katma değerli ürünlerle, perakende kanalında büyümeyi hedefliyoruz. Yabancı iş ortaklarımıza Türk bulguru ve bakliyatının tanıtılması için lobicilik faaliyetlerinde bulunuyoruz.” dedi.

2020 yılında 600 milyon lira ciro elde etti

Doğal taşları değirmen taşı haline getirerek üretim tesislerine entegre ederek üretim yaptıklarını ileten Duru, günlük 300 tonu aşan bulgur üretimi yaptıklarını bildirdi. Bünyelerinde 2 bulgur fabrikası, 1 bakliyat eleme ve paketleme tesisi ve 350 çalışanı ile faaliyet gösterdiklerini aktaran Duru, 42 yurtiçi bayi ve 6 bölge müdürlüğü ile yaygın dağıtım ağına sahip olduklarını kaydetti.

Ürettikleri 16 çeşit bulgurun hammaddesi olan buğdayı, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan yaklaşık 4 bin 500 çiftçiden tedarik ettikleri bilgisini veren Duru, 2020 yılında ihracatlarının 22 milyon dolar, toplam cirolarının ise 600 milyon lira olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Tüketicilerin farklı beklentilerini göz önünde bulundurarak yenilikçi ürünler geliştirdiklerini açıklayan Duru, bulgur yemeklerinde çeşitliliğin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi. Yeni ürünlerinin başında Duru Başbaşı Bulgur geldiğini dile getiren Duru, “Ayrıca 20 dakikada hazırlanabilen Duru Dual serisini geliştirdik. Beş çeşit bulgurlu karışımlardan oluşan bu seride; nohutlu bulgur, mercimekli bulgur, mantarlı bulgur, firik bulgur ve sebzeli bulgur yer alıyor. En yeni inovatif ürünümüz Duru Pratik ile tüketiciye yeni bir tüketim alışkanlığı kazandırdık. Yemeklere katılacak nohut, fasulye, börülce, kırmızı fasulye, mısır, barbunya ve bezelyeyi yepyeni bir ambalajda tüketiciye sunduk.” diye konuştu.

16 farklı bulgur çeşidi bulunuyor

Sektörde 16 farklı bulgur türü ile en fazla ürün çeşitliliğine sahip firma olduklarını öne süren Emin Duru, Konya’da bulunan tesislerinin ürün kabulünden paketlenmesine kadar el değmeden, full otomasyon sistemi ile çalıştığını, yalın üretim ve endüstri 4.0 göz önüne alınarak tasarladıklarını aktardı. Tesis ve üretim bantlarına yaptıkları yatırımlarla üretim kapasitelerini arttırdıkların kaydeden Duru, “Fasulye - nohut eleme tesisimiz ile mevcut kapasitemizi iki katına çıkardık. Bu tesise ilave olarak 12 bin metrekare büyüklüğünde bir nihai ürün deposu oluşturduk. 2018 yılı sonu itibariyle de mevcut tesislerimizin dışında Duru Pratik için özel yatırımlar yaptık.” dedi.