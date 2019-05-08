Duru Bulgur perakendede büyüyecek

08 Mayıs 2019

Sektörde doğal taş değirmeni kullanan, 16 farklı bulgur türüyle geniş ürün gamına sahip firmalardan olan Duru Bulgur, perakende sektöründe büyümeye odaklandı. 2018 yılı sonu itibarıyla yeni markaları Duru Pratik’i hem yurtiçinde hem de yurtdışında tüketicilere sundukları bilgisini veren Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, “Bu nedenle mevcut tesislerimizin dışında yeni tesis yatırımları da yaptık. Sektörün dökme ağırlıklı ve emtia odaklı ihracat politikasının aksine, daha katma değerli ürünler ve yeni yaklaşımlarla tüketicinin ihtiyaçlarına cevap vermeyi, perakende kanalında Duru Bulgur markasıyla büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Tüketicilerin farklı beklentilerini dikkate alarak, 250 bin dolarlık yatırımla kurdukları Ar-Ge laboratuvarında yenilikçi ürünler geliştirdiklerini, aynı zamanda bulgur yemeklerinde çeşitliliği artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyleyen İhsan Duru, bu perspektifle ve sadece kendilerine özgü Başbaşı Bulgur markasını geliştirdiklerini bildirdi.

Diğer markaları Duru Dual ile pratiklik arayan tüketiciler için 20 dakikada hazırlanabilen bulgurlu karışımlar oluşturduklarını açıklayan Duru, mantarlı-nohutlu ve mercimekli ürünlerinin içinde Başbaşı, firikli bulgurun içinde ise pilavlık bulgurun yer aldığını iletti. Dört çeşitten oluşan üründe, diğer bileşenlerin bulgurla pişme süresini eşitlediklerini anlatan Duru, ürünü iç ve dış pazarda satışa sunduklarını aktardı.

Yeni tesis kurma ve kapasite artırım yatırımları sürüyor

Yeni markaları Duru Pratik’in ise iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından raflarda yerini aldığını kaydeden Duru, şöyle konuştu: “Markanın haşlanmış börülce, haşlanmış kırmızı fasulye, haşlanmış fasulye ve haşlanmış nohut olmak üzere dört çeşit ürünü bulunuyor. Duru Pratik; salatadan mezeye, pilavdan çorbaya her tarife ve bakliyat yemeklerine lezzet ve pratiklik katıyor. Tamamen doğal ürünlerde, sadece kuru bakliyat, su ve tuz var. Duru Pratik, tüketicinin kısa zamanda lezzetli, sağlıklı, doğal ve temel besin ihtiyacını karşılayacak bir ürün. Kullandığımız özel ambalaj da Duru Pratik’i tüketicinin gözünde güvenilir kılıyor. Türkiye pazarında ilk defa modern bir ambalaj içerisinde haşlanmış bakliyat ürünlerini Duru Bulgur olarak biz sunduk.”

Duru Bulgur olarak, 2016’da 10 milyon dolar yatırımla faaliyete geçirdikleri üçüncü bulgur fabrikası ile günlük bulgur üretim kapasitesini 250 tona çıkardıklarına dikkat çeken İhsan Duru, bugün itibarıyla 380 personel, üç bulgur fabrikası, iki adet bakliyat eleme-paketleme tesisi ve günlük 250 ton üretim kapasitesiyle hizmet verdiklerini bildirdi.

Yatırımlarını Endüstri 4.0 odaklı yapıyor

2017 ve önceki yıllarda yaptıkları tesis ve üretim bantlarındaki yatırımlarla üretim kapasitesini artırdıklarını belirten Duru, aynı yıl devreye aldıkları fasulye-nohut eleme tesisiyle mevcut kapasiteyi iki katına çıkardıklarını, bu tesise 3 milyon dolarlık ilave yatırım yaparak, 12 bin metrekare büyüklüğünde nihai ürün deposu oluşturdukları bilgisini verdi.

Yurt ekonomisine sağladıkları katkıyı 2018’de Karaman’da kurdukları bakliyat tesisi yatırımı ile 15 milyon liraya çıkardıklarının altını çizen İhsan Duru, beş yıl sonunda toplam yatırımın 45 milyonu aşmasını hedeflediklerini aktardı.

Yıllık 50 bin ton bakliyat temizleme, eleme ve boylama kapasitesiyle bölgesinin en büyük tesisine sahip olduklarını vurgulayan Duru, “Ürün kabulünden paketlenmesine kadar el değmeden, tam otomasyon sistemi ile çalışan bu tesis, yalın üretim felsefesi ve Endüstri 4.0 göz önüne alınarak tasarlandı. Bu sene, yeni markamız Duru Pratik ile hem Türkiye’de hem de yurtdışında tüketicilere pratik, tamamlayıcı ve sağlıklı ürünler sunduk. Bu nedenle mevcut tesislerimizin dışında Duru Pratik için de özel yatırımlar yaptık. Yurt ekonomisine katkıda bulunmak üzere üretim, yatırım ve Ar-Ge faaliyetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

İhracat pazarlarındaki payını artırmak istiyor

Duru Bulgur markasıyla bugün yurtiçinde 20 bin noktaya dağıtım; AB ülkeleri, ABD, Kanada, Japonya, Çin, Avustralya, Bosna Hersek, Libya, Mısır ve Nijerya gibi 51 ülkeye de kendi markalarıyla ihracat yaptıklarını söyleyen İhsan Duru, paketli bulgurun yüzde 85’ini ihraç ettiklerini bildirdi.

2017 yılında ihracatlarının 17 milyon dolar, toplam cirolarının ise 250 milyon lira olduğunu açıklayan Duru, cirolarının yüzde 40’ının ihracattan geldiğine dikkat çekti.

Mevcut ürünlerinin dışında, yeni markalarıyla ihracat yaptıkları ülkelerin ana pazarlarında yer aldıklarını ileten Duru, bu bağlamda yurtdışındaki pazarlama ve iletişim çalışmalarına ağırlık vererek, ihracat yaptıkları ülkelerde pazar paylarını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.