Duru Bulgur, sözlü savunmasını yaptı

Duru Bulgur Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Duru Bulgur) yönelik rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulunda gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, toplantıda, Duru Bulgur şirketinin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Yazılı savunma sürecinin tamamlandığını belirten Küle, sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlere, toplantıyı çevrim içi takip olanağı sunulduğunu bildirdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, Duru Bulgur'un ticaretini yaptığı bulgur, pirinç ve bakliyat ürünlerinin perakende zincir marketlere yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle rekabet ihlaline yol açıp açmadığına ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Temsilci, soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve tespitler sonucu elde edilen bulguların, firmanın Rekabet Kanunu'nun 4'üncü maddesini ihlal eder nitelikte eylemlerde bulunduğunu gösterdiğini kaydetti. Teşebbüsün gerçekleştirdiği rekabeti kısıtlayıcı eylemlerin söz konusu kanunun 5'inci maddesi kapsamında muafiyetten yararlanamayacağını vurgulayan temsilci, bu çerçevede kuruluşa idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığını dile getirdi.

Duru Bulgur şirketinin temsilcileri de kanuna aykırı herhangi bir davranışlarının olmadığını ve somut olayda herhangi bir ihlal bulunmadığını savunarak, delillerini sundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 23 Şubat'ta açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.