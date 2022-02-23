Duru Bulgur'dan 4,4 milyon liralık cezaya itiraz

Rekabet Kurulu, dün duyurduğu kararla; Duru Bulgur'a, Konya ve Karaman bölgelerindeki perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği gerekçesiyle 4,4 milyon lira idari para cezası vermişti. Duru Bulgur, bugün yaptığı açıklamada Rekabet Kurulu kararına ilişkin olarak, "Gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal haklarımızı kullanacağız ve bu haksız kararın iptali için dava açacağız" açıklamasında bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rekabet Kurumu, Duru Bulgur Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye yönelik soruşturma sonucunda nihai kararını bugün (22.02.2022) açıkladı. Kurumun sitesinden yapılan açıklamada “Duru Bulgur’un 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildiği” bildirildi.

Duru Bulgur olarak tüketicilerimize kaliteli ve sağlıklı ürünleri en uygun fiyatla ulaştırmak temel ilkemiz. Bu çalışmaları yürütürken ülkemizin tarım politikalarına katkı yapmayı ve yerli çiftçimizi desteklemeyi kendimize misyon edindik. Tüketicilerimize ürünlerimizi sunarken, piyasanın rekabet koşullarına her zaman saygı gösteren prensiple çalıştık.

2018 yılında firmamızda Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirilen ‘Ön Araştırma’ sonucunda herhangi bir ihlale rastlanmamış ve soruşturmaya gerek olmadığı kurum tarafından açıklanmıştır. Aylar sonra daha önce Rekabet Kurumu’nda çalışmış ve hali hazırda piyasada şirketlere rekabet danışmanlığı satan bir kişiden eğitim almadığımız için tehdit edilip, Rekabet Kurumu’nun şirketimiz hakkında daha önce olumlu verdiği karara mahkeme yolu ile itiraz edilmiştir. Bu itirazlar sonucu mahkeme kararı ile Rekabet Kurumu daha önce ihlal olmadığını beyan ettiği şirketimizi soruşturmaya başlamıştır.

Yapılan bu soruşturmada aynı dönemle alakalı herhangi bir yeni delil bulunmamasına rağmen, 2018 yılında yapılan ön araştırma sonucunun tam tersi bir karar vererek, bizleri cezalandırması son derece düşündürücüdür. Bu karar ‘Hukuki Güvenlik İlkesi’ni zedelemiştir.

Söz konusu karar Rekabet Hukuku ilkelerinden uzak, haksız ve adaletsiz bir karardır. Ayrıca kendini şirketlere rekabet danışmanı gibi tanıtıp, hizmetini satın almaya zorlayan kişilerin önünü açacak ve bu durumun kullanılmasını teşvik edecektir.

Gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal haklarımızı kullanacağız ve bu haksız kararın iptali için dava açacağız. Duru Bulgur olarak her zaman faaliyetlerimizi dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak; kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürdük.

Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız bu haksızlığa dur diyeceğini ümit ediyoruz. "