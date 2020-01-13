Durulsan, 2023'te 50 ülkeye ulaşmayı hedefliyor

13 Ocak 2020

Sabiha TOPRAK KIRDEMİR



Durulsan, 2023 yılı itibari ile 50 ülkeye ulaşmayı ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam eden yeni ürünler üreterek piyasadaki payını artırmayı hedefliyor.



LPG Sektöründe faaliyet gösteren bir firmada 9 yıl çalıştıktan sonra 1995 yılında Durulsan Makine şirketini kurduklarını kaydeden Durulsan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Durul, ''Şirketimizde 15’i mühendis olmak üzere toplamda 65 kişi çalışıyor. Makine parkımızda 20 adet CNC torna, 4 adet işlem merkezi makinesi, 2 adet lazer kesme makinesi, 3 adet abkant büküm ve form makinesi elektro statik boyama fırını ve üretimle ilgili pek çok makine bulunuyor'' diye konuştu.



2005 yılına kadar yurtiçinde faaliyet gösteren bir firma iken, 2005’ten sonra yurtdışına açıldıklarını söyleyen Durul, uluslararası bütün sertifikalara sahip olduklarını ve kendi markalarıyla Avrupa birliğindeki bütün ülkelere ve tüm dünya ülkelerine ürünlerini sattıklarını kaydetti. Şili, Peru, Irak, Kenya Nijerya ve İngiltere’de distribütörlerinin olduğunu bildiren Durul, ''10 yıl sonra akaryakıt pompası üretimine başlamak, 20 distribütörlük oluşturmak, yeni coğrafyalarda yeni müşteri portföyü oluşturmak ve bayi zincirimizi artırmayı hedefliyoruz'' dedi.



Ar-Ge merkezi oluşturma çalışmalarımız sürüyor



Durulsan'ın Ar-Ge faaliyetlerinden bahseden Durul, Kocaeli Üniversitesinden firmalarına gelen bir ekiple birlikte Ar-Ge merkezi oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. KOSGEB ve MARKA ile işbirliği içinde olduklarını söyleyen Durul, ''Ürünlerin millileştirilmesi ile ilgili ne gibi destekler alacağımızla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bizim için durmak yok. Yakın zamanda şirket anayasamızı da oluşturarak bu hedeflere ulaşmada bir adım daha atmış olacağız'' ifadelerini kullandı. Şirket Anayasası'nı da önemsediklerini vurgulayan Durul, ''Devlet anayasası gibi, devletlerin anayasası olduğu gibi şirketlerin de anayasası olması gerektiğini düşünüyorum. Amaçlara uygun bir örgüt yapısı oluşturmayı, iş ve görev tanımlarını yapıp yazılı hale getirmeyi, iç yönetmelikleri oluşturmayı, etki ve sorumlulukları dağıtarak profesyonel bir yönetime geçmenin gerekliliğini düşünerek şirket anayasamızı oluşturuyoruz'' açıklamasını yaptı.



Ticaret eğitimlerinin ve fuarların ticarette önemli rol oynadığını dile getiren Durul, ''Her yıl 8-10 tane fuara katılıyoruz. Fuarlar hem satış hem tanıtım açısından önemli kazanımlar sağlıyor. Fuarlar üretmekte olduğumuz ekipman ve sistemlerin performans, fiyat, kalite hizmet açısından üstünlüklerini ortaya koymak için önemli bir fırsat'' diye vurguladı. Ayrıca firma tanıtımının ve güçlü web sitesinin çok önemli bir faktör olduğunu ifade eden Durul, 22 tane web sitesi açarak, sosyal medyada aktif olduklarını belirtti.



Öte yandan Körfez Ticaret Odası ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri projeye de değinen Durul, ''Fiziki durumları nedeniyle basküle çıkıp tartılamayan engelliler için fabrikamızda projelendirip, imal ettiğimiz hassas terazi ile engelli vatandaşlarımızın bu sorununu giderdik. Ticaret Odası yöneticileri ile birlikte engelliler derneğine teslimini gerçekleştirdik'' diye konuştu.