Duyar Pompa, belgelendirme faaliyetlerine odaklandı

25 Ağustos 2020

Duyar Vana grubuna bağlı yedinci firma olan Duyar Pompa, yangın ve hidrofor sistemleri sektörüne 2018 yılında giriş yapıyor. 2019 yılında Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınan firma üretimini ve iş hacmini artırıyor. Kendi fabrikalarında NFPA 20’ye (Yangından Korunma için Yerleşik Pompaların Kurulumu) uygun yangın pompaları ve hidrofor sistemlerinin imalatını yaptıklarını ifade eden Duyar Pompa ve Hidrofor Sistemleri Genel Müdürü Faik Öner, yurt genelinde 95 bölgede satış ve satış sonrası hizmet verdiklerini söyledi.

İmalatlarına UL Listed ve FM Approved yangın standartlarına göre, yatay ayrılabilir gövdeli çift emişi pompaları üreterek başladıklarını anlatan Öner, “Bu seride yedi pompa tipimizi, kendi mühendislik bilgimizle İTÜ ve Marmara Üniversitelerinin de danışmanlığı ile birleştirerek, seri üretime geçirdik, şu an ürünlerimizi NFPA 20’ye uygun olarak satıyoruz. Bu arada UL ve FM sertifika sürecimiz devam ediyor.” dedi.

2020 yılında NFPA 20’ye uygun yatay uçtan emişli pompaları ürün gamlarına eklediklerini söyleyen Öner, “2020’nin ilk çeyreğinde başlayan hidrofor Ar-Ge çalışmamız hedeflenen şekilde 2020’nin ikinci çeyreğinde tamamlandı. Buna paralel olarak üretim ve satış süreçlerimiz de başladı. Ar-Ge tarafında en büyük hedefimiz 2020 sonunda yangın pompaları için UL Listed ve FM Approved belgelendirme sürecini başlatmak” diye konuştu.

“Amacımız standartlara uygun satış yapmak”

NFPA 20’nin dünyadaki tüm yangın standartlarının çıkış noktası olduğuna işaret eden Öner, şunları söyledi: “Sektördeki en büyük problem belirlenen bu standartların ticari kaygılar sebebiyle esnetilmesi. Umarız bu ticari kaygılar zamanla yok olur ve tüm firmalar belirlenen standartlara uygun ürünler verir. Pompa, mühendislik bilgisi ve tecrübesi ile üretilen ve akabinde çeşitli standartlara uygun olarak pazarlaması ve satışı yapılan bir ürün. Bizim amacımız bu standartlara uygun, ticari olarak da bu standartlardan sapmayan bir yaklaşım ile ürünlerin satışını yapmak.”

Soyut varlıkların üretim ekosisteminde daha fazla önem kazandığını dile getiren Öner, "İş yaptığınız birçok firma hangi belgelere sahip olduğunuz görmek istiyor. Bu noktada ihracatçı firmalar açısından belgelendirme çalışmaları kritik bir yere sahip." dedi.

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