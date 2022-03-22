Duyar Pompa, ihracatın payını ikiye katlamayı hedefliyor

Hasan KUŞ / İSTANBUL

HVAC (Isıtma-soğutma-havalandırma) uygulamaları için santrifüj pompa üretimi yapan Duyar Pompa; santrifüj pompalar, yangın pompaları, hidroforlar, ınline kuru/ıslak rotorlu pompalar, atık su pompaları, genleşme tankları üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütüyor. Cironun yüzde 15’inin yıllık ihracat faaliyetlerinden geldiğini kaydeden Faik Öner, “10 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz bu rakamları 2 katına çıkarmak. Bu kapsamda pazar analizlerimiz devam ederken organizasyonel şemamız da her gün genişliyor ve yeni istihdamlar sağlıyoruz” dedi.

Ar-Ge’ye 10 milyon TL ayırdı

Yatırımlarını 2020-2021 yıllarında tamamen Ar-Ge üzerine yaptıklarını dile getiren Öner, 2022 yılında da aynı bakış açısıyla Ar-Ge çalışmalarına 10 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyledi. Öner, uluslararası düzeyde ürün geliştirmeyi yangın pompalarında almayı hedefledikleri ABD menşeli UL Listed ve FM Approved belgelendirmeleri için yaptıklarını kaydetti.

Satışta yüzde 100 büyümeye odaklandı

Şirket, ayrıca Ar-Ge tarafında yangın pompaları için UL/FM çalışmalarına devam etti. 2022 yılında da inline kuru rotorlu pompaların yapımına başladıklarını kaydeden Duyar Pompa Genel Müdürü Faik Öner, “2023 yılı içerisinde tüm seriyi tamamlama hedefimiz var. Bu proje ile beraber yangın pompalarımız için UL/FM çalışmalarına da devam ediliyor. 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60’lık bir kapasite artışı öngörüyoruz” dedi. Sadece 2021 yılında Ar-Ge yatırımlarının 5 milyon TL civarında, 2020 yılına göre ciroda yüzde 50 büyüdüklerini dile getiren Öner, “Üretimdeki artış yüzde 35 oldu. 2022 yılı ilk 2 ayı durağan başladı ama 2022 için üretimde yüzde 60 büyüme satış tarafında ise yüzde 100 büyüme bekliyoruz” ifadesini kullandı.

2021 yılında DNP serisi yatay uçtan emişli norm pompalar ve hidroforların ürün gamlarını tamamladıklarını aktaran Öner, “DNP serisi pompalar rakiplerimize göre daha verimli, düşük karbon ayak izi olan ürünler olarak tasarlandı. Hidroforlar ise daha düşük enerji tüketimi yapan ve özellikle daha sessiz ürünlerdir. Bu ürün grupları ile HVAC sektöründe hizmet vermekteyiz” diye konuştu.