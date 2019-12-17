“Duygusal Zeka” eğitimleriyle çalışan memnuniyeti yüzde 13 arttı

17 Aralık 2019

Dimes’in bcc Turkey ile birlikte gerçekleştirdiği “Duygusal Zeka-İş Yaşamında Liderlikte Bir Adım Ötesi” projesinin süreç ve sonuçları İç İletişim Zirvesinde paylaşıldı.

Kurumların yüzde 65’inde, kurum verimliliğini artırmak için kurumsal gelişim programları uygulandığını, ancak bu programların yüzde 73’ünün başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatarak sözlerine başlayan bcc Turkey kurucu ortağı Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Banu Koç Çakan, uyguladıkları projede yol haritalarının Genos Duygusal Zeka Modeliyle uyumlu DİMES Yönetsel Yetkinlik Seti Çalışması olduğunu belirtti.

Dimes İcra Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü Yelda Tavlan ise; bu yol haritası kapsamında, delegasyon, ilişki yönetimi, karar alma, performans yönetimi ve problem çözme etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu çalışmaların sonucunda, yönetici değerlendirme anketi yapıldı. Yönetici değerlendirme anketiyle, sadece üstlerin değil, astların da yöneticilerini yönetsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmesi sağlandı. Ayrıca çalışan bağımlılık anketi ana kategorilerinde ciddi iyileşmeler oldu. Geribildirim kültürünün şirkette yerleşmesi amacıyla da geribildirim verme zorunluluğu getirildi” şeklinde konuştu.

Çalışan memnuniyetinde yüzde 13’lük artış

Genos Duygusal Zeka Modeliyle uyumlu DİMES Yönetsel yetkinlik seti çalışmasıyla, çalışanların bağlılık oranlarının, şirketin ana hedefleri arasına girdiğini, bununla birlikte çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin arttığına dikkat çeken Tavlan, rakamsal olarak bunu, “Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti araştırmasında yüksek performans sağlandı. 2017 yılında yüzde 39 olan bu oran, bu projeyle yüzde 52’ye yükseldi. Bununla birlikte eğitim sonucunda yapılan tüm memnuniyet anketlerinin toplamında yüzde 96.8’lik bir memnuniyet oranına ulaşıldı” şeklinde açıkladı.