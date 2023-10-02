Düzey, otomat pazarına giriş yaptı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1975'ten beri geliştirdiği B2B alanındaki uzmanlığını B2C alanında da pekiştirmeyi hedefleyen Düzey, farklı tüketici kitlelerine uygun çok çeşitli otomat ürünleriyle sektöre hızlı bir giriş yapıyor.

Düzey bünyesinde yeni bir iş kolu olarak hayata geçen ve geniş ürün yelpazesine sahip olan otomat ürünleri, sunduğu güven, kolaylık, çeşitlilik ve kesintisiz destek ile tüketiciye 7/24 erişilebilirlik sağlıyor.

Teknolojik çözümlerinin yanı sıra güçlü dağıtım ağı ile gıdadan içeceğe çeşitlilik ve erişilebilirlik sunan otomat ürünleri, lider otomat üreticileri Fas-Sandanvendo ve Necta, ödeme sistemleri çözümleri sunan Nayax ile iş birliği yapıyor.

Düzey, otomat makinesi konumlandırma projesinin yanı sıra Mikro Market kurulumunu da ilk olarak İstanbul'da bulunan Çamlıca İş Merkezi'nde gerçekleştirdi. Bu noktada hazır yemekler, salatalar, soğuk/sıcak içecekler, sandviçler, kişisel bakım ürünleri ve teknolojik ürünlerin insansız bir markette satışının yapıldığı ve çalışanların yemek molalarını verebilecekleri, dinlenebilecekleri ve alışveriş yapabilecekleri yeni bir sosyal alan hazırlandı.

Farklı noktalarda konumlandırılacak

Otomat ürünlerinin, gelecek dönemde Koç Topluluğu yerleşkeleri, spor salonları, hastaneler, okullar gibi farklı noktalarda konumlandırılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Otomat Sistemleri İş Birimi Genel Müdürü Kerem Calban, "Otomat pazarına hızlı ve güzel bir başlangıç yaparak Düzey güvencesiyle sektörde yerimizi aldık. Tüketicilerin birçok ihtiyacına karşılık bulabileceği ve 7/24 alışveriş deneyimini güven çerçevesi ile sunan otomat sistemlerini gün geçtikçe büyüterek tüketicilerimize yeni bir alışveriş deneyimi kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.