DYO, 66. kuruluş yılını kutluyor

1954’ten bu yana boya sektöründe yer alan DYO, 66. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

1927 yılında ilk temelleri İzmir Şeritçiler Çarşısı’ndaki “Durmuş Yaşar Müessesesi”nde atılan DYO, 1941 yılında Türkiye’nin ilk boya imalatını gerçekleştirdi. DYO, 1954 yılında İzmir Bornova’da Türkiye’nin ilk boya fabrikasını kurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki İzmir Çiğli, Kocaeli Dilovası ve Rusya Krasnodar’daki tesislerinde üretimini sürdüren ve 11 farklı sektörde boya üretimi yapan DYO'nun, inşaat boyaları dışında ısı yalıtım sistemleri, sanayi boyaları, bobin boyaları, toz boyalar, doymamış polyester reçine, protective boyalar, mobilya boyaları, oto tamir boyaları, deniz boyaları ve savunma sanayisine yönelik boya üreten tek yerli ve milli firma olma özelliği taşıdığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, yurt içi ve yurt dışı iştirakleri ile bin 200 çeşit ürün, 3 bin 500 ambalaj ve 60 bin farklı renk seçeneği sunan DYO'nun yaklaşık bin kişiye istihdam imkânı ve yıllık 282 bin ton üretim kapasitesi ile, 600 Distribütör, 15 bin satış noktası ve 52 bin usta ile geniş bir paydaş ekosistemine katkı sağladığı kaydedildi.

DYO Boya Fabrikaları Genel Müdürü Mehmet Mutlu Uysal, “Onursal Başkanı’mız Sn. Selçuk Yaşar, ürettiği fikirler ve girişimciliği ile küçük bir dükkanda başlayan yolculuğu, dev bir boya sanayi markasına dönüştürmüş. Boya sektöründeki yüzyıla yakın tecrübemiz ile 1954 yılında Türkiye’nin ilk boya fabrikasını kurarak boya sektörüne yön veren bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınına rağmen büyüme hedeflerini sürdürdüklerine dikkat çeken Uysal, “Dünyayı etkileyen bu zorlu süreçte insan odaklı hizmet ilkemizden ödün vermeden, global bir marka olarak ülkemize katkı sunmayı sürdürüyoruz. DYO Boya, küçük bir imalathanede başladığı faaliyetlerine bugün, Türkiye’nin öncü üreticisi olarak devam ediyor. Yalnızca inşaat boyası değil, sanayi boyalarından deniz boyalarına kadar geniş bir yelpazede ürün çeşitliği sunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ürünlerini yurt dışındaki iş ortaklarıyla Asya, Avrupa, Afrika pazarlarına sunduklarını belirten Uysal, “40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Böylece köklü değerlerimizi, küresel ölçeğe taşımayı başardık. Bilim – Birlik – Başarıya olan inancımız ile sektörümüze yön veriyor; birlik duygusu ve birlikte başarma azmi ile hep daha ileriyi hedefliyoruz.’’ diyerek DYO’nun, kurulduğu günden bu yana boya sektörüne pek çok yeniliği ve ilkleri kazandırdığını vurguladı.

“Ar-Ge Olmazsa Olmaz”

“Odak noktasına her zaman “insanı” alan bir marka olarak, ürünlerimizin inovatif çözümler sunmasına dikkat ediyoruz. Bu nedenle teknolojiye ve Ar-Ge’ye ciddi yatırım yapıyoruz. Bunlar DYO’nun temelini oluşturan alanlar. Boya ve kimya sektörünün ilk Ar-Ge merkezi ünvanına sahibiz. Bugün, Çiğli ve Dilovası işletmelerimizde iki Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde sektörde yenilikçi üretim anlayışının liderlerinden biri olduk ve sektöre yön veren ürünler geliştiriyoruz.” diyen Uysal, “Sektörümüz için yenilikçi teknolojilerle, katma değeri ve verimliliği yüksek, çevre dostu üretim yapmaya ve tüm süreçlerimizde hijyeni ön planda tutmaya önümüzdeki yıl da devam edeceğiz. 'Sürekli iyileştirme' ve 'dijital dönüşüm' konularını odağımıza aldığımız bir 2021 planlıyoruz. Agile metodolojisi kullanılarak iş süreçlerimizin gözden geçirilmesi, sadeleştirilmesi, standart ve çevik hale getirilmesi üzerine çalışmalarımız başladı." ifadelerini kullandı.