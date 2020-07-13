Dyo, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni aldı

13 Temmuz 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve sanayi işletmelerinin salgın ile mücadelesine rehberlik eden kılavuzda bulunan kriterleri titizlikle uyguladıklarını kaydeden Dyo Boya Fabrikaları Genel Müdürü M. Mutlu Uysal, “Üretim tesislerimizde yapılan denetimleri başarıyla tamamlayarak, sektörümüzde Dilovası ve Çiğli üretim tesislerimizle COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni alan ilk boya firması olduk” dedi.

İş dünyasına yeni çalışma modelleri getiren salgın sürecini ilk günden itibaren hassasiyetle takip ettiklerini dile getiren Uysal, “Dyo olarak kurumsal değerlerimizin başında gelen insan kaynağımız, kurulduğumuz ilk günden bu yana bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Tüm insan kaynakları süreçlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik şartların sağlanması her zaman önceliğimiz oldu. Sağlık Bakanlığı’mızın yönlendirmeleriyle gerekli önlemleri hayata geçirerek, tüm birimlerimizde ciddiyetle uyguladık” ifadesini kullandı.

Üretim tesislerinde farklı çalışma koşullarına yönelik farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini aktaran Uysal, tüm alanlarda maske kullanım zorunluluğundan, araçlar dahil olmak üzere tesislerin dezenfekte edilmesine, termal kameralar ile vücut sıcaklığı ölçümünden mola alanlarının yeniden planlanmasına kadar alınan tedbirlerle, üretimlerine kesintisiz devam ettiklerini kaydetti.

Dyo olarak, üretim tesislerinde salgın bilincini oluşturmak amacıyla çalışanlarına eğitimler verdiklerini söyleyen Uysal şöyle devam etti: “Salgın, geçtiğimiz aylarda global olarak büyük bir belirsizlik yarattı. Dyo olarak kademeli bir normalleşmeye başladık. Çalışanlarımızın temel hakları, sağlık ve güvenlikleri bizim için en önemli konuların başında geliyor. Planlanan tüm seyahatleri ve kalabalık toplantıları iptal ettik. Ofislerimiz, servis araçlarımız, üretim alanlarımız, yemekhanelerimiz gibi ortak kullanım noktalarını düzenli aralıklar ile dezenfekte ediyoruz. Uyarı etiketleri ve şeritler ile sosyal mesafeye dikkat çekiyor, ateş ölçümü ile riski en aza indiriyoruz.”

“Çalışan sağlığını korurken, üretimin devamlılığını sağlıyoruz”

Çalışan sağlığını korumak ve üretim sürekliliğinin devamlılığını sağlamak amacıyla tedbirlere uyarak üretim faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Mutlu Uysal, “Tüm üretim tesislerimizde girişlere yerleştirilen termal kameralarla düzenli olarak vücut sıcaklığı ölçümünü başlattık ve buna devam ediyoruz. Sağlık şüphesi duyulan kişiler için izolasyon odaları kurduk. COVID-19’a karşı, bulaşmanın önlenmesi ve en aza indirilmesi amacıyla servislerimiz dahil tüm alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirdik” diye konuştu.

Hijyen koşullarına sahip ve güvenli üretim kriterlerine uygun üretim yapan firmaların, diğer firmalara göre avantajlı olacağını söyleyen Uysal, salgınla birlikte tüketicilerin kullanım alışkanlıklarının da değiştiğini belirterek, “Yeni değişen düzende sağlığımızı koruyan, hijyen koşullarına uygun üretim yapan, kalite sorumluluğu ile hareket eden markaların tüketicilerin öncelikli tercihi olacağını düşünüyorum. Bilinçli tüketiciler, ürüne dair satın alma kararını verirken, tüm paydaşlarının sağlığını korumaya yönelik önlemler alan ve bu önlemlerin denetlendiği, resmi kurumlar tarafından onaylandığı firmaların ürünlerini tercih edeceklerdir” ifadelerini kullandı.