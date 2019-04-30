DYO, Transocean deniz boyalarının üretimine başladı

30 Nisan 2019

Boya sektörüne adımını 1927 yılında deniz boyaları ticareti ile atan, 1954 yılında Türkiye’nin ilk boya üretim fabrikasını kuran, Yaşar Grubu’nun uluslararası markası DYO, Çiğli’deki fabrikasında deniz boyaları sektörünün önemli markalarından Hollanda merkezli Transocean’ın üretimine başladı.

Transocean ile DYO’nun işbirliği geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Expomaritt Exposhipping İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuarı’nda duyuruldu. DYO, fuarda artık Türkiye’de üretilen DYO Transocean deniz boyalarının tanıtımını yaptı. Gemi donatım-malzeme, denizcilik savunma sanayi, mekanik ve yardımcı donanım, mega yat ekipman teknolojileri, deniz boyaları alanında faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı fuarda, en çok ilgi gören standlardan biri de dünyanın ‘Gülümseyen Yunusu’ olarak bilinen Hollanda merkezli Transocean ile işbirliğine giderek bu marka ile ‘yerli ve milli’ üretime başlayan DYO oldu. 1959 yılında kurulan Transocean, dünyada boyanın ‘Gülümseyen Yunusu’ olarak biliniyor.

Dünya standartlarında üretim gerçekleştiriyor

Dünya genelinde 40’a yakın ülkede, sektörün önde gelen şirketleri ile iş birliğine giden Transocean’ın Türkiye’deki partneri kendisi gibi köklü bir geçmişe sahip olan DYO oldu. Gemi ve çelik yapılarda kullanılan, antifoulingler, antikorozifler, sonkatlar ve astarları Dyo Transocean markasıyla, geliştirdiği Ar-Ge teknolojileri ile üreten DYO, bu ürünleri rekabetçi fiyatlarla, hızlı bir şekilde pazara sunuyor.

Denizlerdeki profesyonellerin tercihi olan bu ürünler, gemi ve çelik yapıları antikorozif özelliği ile korozyondan korurken, antifouling özelliği ile de gemilerin yakıt verimliliğini artırarak maliyetlerinde düşüş sağlıyor. Transocean ile işbirliği yapan DYO, ‘Gülümseyen Yunus’un 40 ülkede yer alan tüm yerel üreticileri gibi dünya standartlarında üretim gerçekleştiriyor. Transocean ile başlattıkları işbirliğinin sektöre sağlayacağı avantajları anlatan DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran, DYO’nun boya sektörünün tamamını kapsadığına dikkat çekti.

İDEF 2019’a katılıyor

“Nerede boya varsa biz oradayız” diyen Oran, sözlerini şöyle sürdürdü: “1974 yılında bir süre Transocean ile birlikte deniz boyaları konusunda yatırımlar yapmıştık. Bir süre ara verdikten sonra bu kez çok daha güçlü olarak yeniden birlikte çalışmaya başladık.”

60’a yakın ülkede yerli üreticilerle çalışan Transocean’ın Türkiye’de tercihini köklü bir şirket olan DYO’dan yana yaptığını belirten Oran, “Uluslararası sertifika ve referanslara sahip, rekabet avantajı sağlayacak yerli ve milli ürünlerle yeniden sektöre giriyoruz. Bunu çok yakında tüm sektör hissedecek. DYO-Transocean işbirliği üretimin zamanında yapılması, maliyet avantajı ile piyasaya ciddi bir rekabet getirecek” dedi.

DYO bu ay sonunda da IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katılarak savuma sanayinde faaliyet gösteren tedarikçisi olduğu firmalarla bir araya gelecek. Uluslararası savunma sanayi işbirliği ve tanıtım platformlarından biri olarak kabul edilen IDEF’19, 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.