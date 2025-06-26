DYO, yeni müşteriler kazanmaya odaklandı

Sektör trendlerini, tüketi­ci beklenti ve gereksinim­lerini yakından takip eden DYO Boya, 2024 yılı boyunca sa­hip olduğu üretim ve Ar-Ge gü­cüyle yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam etti. Şirke­tin 2024 yılında net satışları 10.7 milyar TL’ye ulaştı. DYO Boya, yıl sonunda yüzde 27.23 seviyesinde bir marjla 2.9 milyar TL tutarında brüt kâr sağlarken, 1.486 milyar TL seviyesinde FAVÖK elde etti. Şirket’in FAVÖK marjı 2023 yılı­na göre 3.3 puanlık artışla yüzde 13.9 seviyesinde gerçekleşti.

İhracatta çok yönlü strateji uyguluyor

DYO Boya, ihracat hedeflerine ulaşmak için pazar çeşitliliğini artırma, mevcut pazarlarda güç­lenme, Turquality desteğinden yararlanma ve geniş ürün yelpa­zesi sunma gibi stratejiler izliyor. Şirket 2024 yılında, Türk cumhu­riyetleri ve Ortadoğu pazarları­nı odağına alarak yeni müşteriler kazanmak için farklı girişimler­de bulundu. Yeni pazarlar ola­rak İsviçre, Almanya, Fas ve Lib­ya‘ya düzenli ihracatlar başlatıldı. 2025 yılına yönelik ihracat hedef­lerini de güncelleyen şirket; Av­rupa, Rusya ve Türk cumhuriyet­lerindeki pazar payını artırmayı ve bu doğrultudaki çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

Yeşil ürün gamını genişletmeyi sürdürdü

Öte yandan DYO Boya, çevre odaklı yaklaşımını sürdürerek yeşil ürün grubundaki ürün sa­yısını 11 yeni ürünle birlikte 21’e çıkararak, sürdürülebilir çözüm­ler sunmaya devam ediyor. Ham­maddeden sevkiyata kadar tüm aşamalarda çevresel etkileri titiz­likle analiz eden şirket, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla ekolo­jik dengenin korunmasına katkı sağlıyor.

DYO, sürdürülebilirlik alanın­daki kararlılığını yeni adımlar­la güçlendirerek Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration-EPD) sertifikasına sahip ürün sayısını 11 yeni ürün­le birlikte 21’e çıkardı. Hammad­delerin kaynağından çıkarılma­sından başlayarak tedarik, üretim ve sevkiyat süreçlerinin her aşa­masında çevresel etkileri titiz­likle analiz edilen bu ürünler, ISO 14040 ve ISO 14044 standartları­na uygun yaşam döngüsü analiz­leriyle belgelendirildi. Ürünlerin su tüketimi, su ve karbon ayak izi ile ekolojik etkileri değerlendiri­lerek EPD sertifikası almaya hak kazandı.

Bu çerçevede DYO’nun Akros­tar Silikonlu Dış Cephe Boyası, Neostar Silikonlu Mat İç Cephe Boyası, Oxymax Formaldehit Ab­sorlayan İç Cephe Boyası, Tek­noplast PTFE Katkılı İpek Mat İç Cephe Boyası, Dinamik Soft Mat İç Cephe Duvar Boyası, Dyo­pa Mat İç Cephe Boyası, Teknotex PTFE Katkılı Dış Cephe Boyası, Dyoplast Plastik İç Cephe Boya­sı, Dinamik Mat Silikonlu Siline­bilir Mat İç Cephe Duvar Boya­sı, Beşyıldız Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası ve Akromax Sup­rema Saf Akrilik Dış Cephe Bo­yası olmak üzere toplam 11 ürü­nü, EPD tarafından sertifikalan­dırıldı. DYO, EPD sertifikalarıyla ürünlerinin yaşam döngüsü bo­yunca çevresel etkilerini şeffaf ve bilimsel temellere dayalı biçim­de ortaya koyarak, kullanıcılarına çevreye duyarlı alternatifler su­nuyor.

EPD sertifikaları, bir ürün ya da hizmetin çevresel performan­sını ISO 14040 standartları kap­samında tanımlanan parametre­ler doğrultusunda ve ISO 14025 standardına uygun şekilde ni­cel verilerle ortaya koyan belge­ler olarak kabul ediliyor. EPD ser­tifikaları, özellikle LEED, BRE­EAM ve DGNB gibi uluslararası yeşil bina sertifika sistemlerin­de önem kazanıyor. Bu sertifikaya sahip ürünlerin yapılarda kulla­nılması, metrekare başına karbon ayak izi, enerji ve su tüketimi gibi çevresel etkilerin ölçülmesini ve belgelenmesini mümkün kılıyor.

GAZİRAY Projesi’nde ‘DYO Boya’ etkisi var

DYO, Türkiye’nin dördüncü büyük banliyö hattı olan GAZİRAY Projesi’ne, raylı sistemler için geliştirdiği güvenlik ve dayanıklılık standartlarına uygun EN 45545-2 sertifikalı boyalarıyla değer katıyor. Yenilikçi boya çözümleriyle projeye katkı sağlayan DYO, ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik toplumsal yatırımını sürdürüyor. Raylı sistemler için geliştirdiği güvenlik ve dayanıklılık standartlarına uygun EN 45545-2 sertifikalı boyalarıyla, toplumsal yatırımlarını sürdürmeye devam eden şirket, Safkar Firması’yla gerçekleştirdiği iş birliğiyle zorlu koşullara karşı dayanıklığı yüksek DYO boyalarıyla uzun ömürlü koruma sağlama iddiasında.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Türkiye’nin dördüncü en büyük banliyö hattı olarak hayata geçirilen ve ilk seti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilen GAZİRAY Projesi, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında toplamda 32 araçtan oluşan 8 adet banliyö tren seti üretilecek. Her bir tren seti, saatte 90 kilometre işletme hızıyla yolcu taşıyacak şekilde tasarlandı. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört araçtan oluşan bu setlerin her biri, 206’sı oturan toplamda bin yolcu kapasitesine sahip olacak.