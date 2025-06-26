DYO, yeni müşteriler kazanmaya odaklandı
Sahip olduğu deneyim, üretim ve Ar-Ge gücüyle 2024 yılını zorlu geçen piyasa koşullarına rağmen 2.9 milyar TL brüt kâr ile kapatan DYO Boya, söz konusu dönemde hedeflediği ihraç pazarlarında yeni müşteriler kazanmak için farklı girişimlere imza atıp, düzenli ihracata başladığı bağlantılar buldu.
Sektör trendlerini, tüketici beklenti ve gereksinimlerini yakından takip eden DYO Boya, 2024 yılı boyunca sahip olduğu üretim ve Ar-Ge gücüyle yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam etti. Şirketin 2024 yılında net satışları 10.7 milyar TL’ye ulaştı. DYO Boya, yıl sonunda yüzde 27.23 seviyesinde bir marjla 2.9 milyar TL tutarında brüt kâr sağlarken, 1.486 milyar TL seviyesinde FAVÖK elde etti. Şirket’in FAVÖK marjı 2023 yılına göre 3.3 puanlık artışla yüzde 13.9 seviyesinde gerçekleşti.
İhracatta çok yönlü strateji uyguluyor
DYO Boya, ihracat hedeflerine ulaşmak için pazar çeşitliliğini artırma, mevcut pazarlarda güçlenme, Turquality desteğinden yararlanma ve geniş ürün yelpazesi sunma gibi stratejiler izliyor. Şirket 2024 yılında, Türk cumhuriyetleri ve Ortadoğu pazarlarını odağına alarak yeni müşteriler kazanmak için farklı girişimlerde bulundu. Yeni pazarlar olarak İsviçre, Almanya, Fas ve Libya‘ya düzenli ihracatlar başlatıldı. 2025 yılına yönelik ihracat hedeflerini de güncelleyen şirket; Avrupa, Rusya ve Türk cumhuriyetlerindeki pazar payını artırmayı ve bu doğrultudaki çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.
Yeşil ürün gamını genişletmeyi sürdürdü
Öte yandan DYO Boya, çevre odaklı yaklaşımını sürdürerek yeşil ürün grubundaki ürün sayısını 11 yeni ürünle birlikte 21’e çıkararak, sürdürülebilir çözümler sunmaya devam ediyor. Hammaddeden sevkiyata kadar tüm aşamalarda çevresel etkileri titizlikle analiz eden şirket, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlıyor.
DYO, sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını yeni adımlarla güçlendirerek Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration-EPD) sertifikasına sahip ürün sayısını 11 yeni ürünle birlikte 21’e çıkardı. Hammaddelerin kaynağından çıkarılmasından başlayarak tedarik, üretim ve sevkiyat süreçlerinin her aşamasında çevresel etkileri titizlikle analiz edilen bu ürünler, ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun yaşam döngüsü analizleriyle belgelendirildi. Ürünlerin su tüketimi, su ve karbon ayak izi ile ekolojik etkileri değerlendirilerek EPD sertifikası almaya hak kazandı.
Bu çerçevede DYO’nun Akrostar Silikonlu Dış Cephe Boyası, Neostar Silikonlu Mat İç Cephe Boyası, Oxymax Formaldehit Absorlayan İç Cephe Boyası, Teknoplast PTFE Katkılı İpek Mat İç Cephe Boyası, Dinamik Soft Mat İç Cephe Duvar Boyası, Dyopa Mat İç Cephe Boyası, Teknotex PTFE Katkılı Dış Cephe Boyası, Dyoplast Plastik İç Cephe Boyası, Dinamik Mat Silikonlu Silinebilir Mat İç Cephe Duvar Boyası, Beşyıldız Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası ve Akromax Suprema Saf Akrilik Dış Cephe Boyası olmak üzere toplam 11 ürünü, EPD tarafından sertifikalandırıldı. DYO, EPD sertifikalarıyla ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini şeffaf ve bilimsel temellere dayalı biçimde ortaya koyarak, kullanıcılarına çevreye duyarlı alternatifler sunuyor.
EPD sertifikaları, bir ürün ya da hizmetin çevresel performansını ISO 14040 standartları kapsamında tanımlanan parametreler doğrultusunda ve ISO 14025 standardına uygun şekilde nicel verilerle ortaya koyan belgeler olarak kabul ediliyor. EPD sertifikaları, özellikle LEED, BREEAM ve DGNB gibi uluslararası yeşil bina sertifika sistemlerinde önem kazanıyor. Bu sertifikaya sahip ürünlerin yapılarda kullanılması, metrekare başına karbon ayak izi, enerji ve su tüketimi gibi çevresel etkilerin ölçülmesini ve belgelenmesini mümkün kılıyor.
GAZİRAY Projesi’nde ‘DYO Boya’ etkisi var
DYO, Türkiye’nin dördüncü büyük banliyö hattı olan GAZİRAY Projesi’ne, raylı sistemler için geliştirdiği güvenlik ve dayanıklılık standartlarına uygun EN 45545-2 sertifikalı boyalarıyla değer katıyor. Yenilikçi boya çözümleriyle projeye katkı sağlayan DYO, ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik toplumsal yatırımını sürdürüyor. Raylı sistemler için geliştirdiği güvenlik ve dayanıklılık standartlarına uygun EN 45545-2 sertifikalı boyalarıyla, toplumsal yatırımlarını sürdürmeye devam eden şirket, Safkar Firması’yla gerçekleştirdiği iş birliğiyle zorlu koşullara karşı dayanıklığı yüksek DYO boyalarıyla uzun ömürlü koruma sağlama iddiasında.
İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Türkiye’nin dördüncü en büyük banliyö hattı olarak hayata geçirilen ve ilk seti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilen GAZİRAY Projesi, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında toplamda 32 araçtan oluşan 8 adet banliyö tren seti üretilecek. Her bir tren seti, saatte 90 kilometre işletme hızıyla yolcu taşıyacak şekilde tasarlandı. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört araçtan oluşan bu setlerin her biri, 206’sı oturan toplamda bin yolcu kapasitesine sahip olacak.