Dyrowater Türkiye’nin en küçük evsel arıtma cihazını üretti

BURSA (DÜNYA) - Yüzde 100 müşteri memnuniyeti ilkesi ile yüzde 90 yerlilik oranında alkali su artırma cihazları üretimi sağlayan Dyrowater, müşterilerine sunduğu satış sonrası hizmeti ile de sektöründe farkını ortaya koyuyor.

Kuruluşu 2005 yılına dayanan Dyro Water Alkali Su Arıtma Sistemleri, bugün gelinen noktada sahip olduğu ürün yelpazesi ile Bursalılara sağlıklı ve lezzetli içme suyuna daha ekonomik ulaşım imkanı sunuyor. Dışarıdan su tedarikinin yoğun tercih edildiği günümüzde su arıtma cihazlarının elzem bir ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Dyro Water Alkali Su Arıtma Sistemleri Kurucusu Çiğdem Yaman, “İnsanlar artık gönül rahatlığı ile musluklarından su içemiyor. Paketlenmiş suların maliyeti de her geçen gün artında insanlar artık kendi evlerinde kendi sularını üretmenin yollarını arar hale geldi. Son dönemde hem lezzetli ve sağlıklı hem de taze su tüketimi için arıtma cihazı taleplerinde artış yaşandı. Özellikle pandemi döneminde evsel cihazların satışında yükselen bir ivme yakaladık” dedi.

Bursa’da tarımdaki gelişmeler, sanayinin artması gibi etkenler nedeniyle suyun çeşmeden içilme kalitesi hızla düşmeye başladığından da bahseden Yaman, “Bu bağlamda kentimizde de su arıtma sistemlerine ağırlıklı ihtiyaç duyuluyor. Evsel kullanılan ürün gamının yanı sıra HORECA grubunda, hastanelerde ve fabrikalarda kullanılabilecek kapasitelerde ürün çeşitliliğine sahibiz. Hedefimiz Türkiye geneline yayılabilmek. Ancak önceliğimiz kusursuz hizmet verebileceğimiz lokasyonlara ulaşıyoruz. Bursa ve İzmir, Balıkesir, Manisa, Gebze, İzmit, İstanbul, Yalova’ya hizmet sağlıyoruz” bilgisini verdi.

Bursa ve İstanbul’daki müşteri portföylerinin ağırlıklı fabrika işletmeleri ve hastaneler olduğunu belirten Çiğdem Yaman, “Arıtma cihazlarımız sayesinde işletmeler, sağlıklı içme suyuna ulaşıyor. Aynı zamanda su sebili ve pet su yatırımına ihtiyaç kalmadığı için kayda değer oranda tasarruf da sağlıyor. Sistem kendini çok kısa sürede amorti ediyor” şeklinde konuştu.

“Müşteri memnuniyeti temel ilkemiz”

“Ürünlerimiz kendi kendini satıyor, müşterilerimizi müşterilerimiz getiriyor” diyen Çiğdem Yaman, müşteri memnuniyetini kendilerine ilke edindiklerini söyledi. Yaman, satış sonrası hizmet ile de rekabet üstünlüğü sağladıklarını belirtti. Gerek fiyat memnuniyeti gerek teknik servis hizmetinde yüzde 100 müşteri memnuniyetine ulaştıklarını ifade eden Yaman, “Ürünlerimizi satarken, cihazlarımızın bozulmama garantisini elbette veremiyoruz; ancak bozulduğunda satış sonrası servis olarak bizi kolaylıkla bulabileceklerinin garantisini veriyoruz” diye konuştu. Çiğdem Yaman, piyasada cihazın satışını gerçekleştirdikten sonra teknik servis hizmeti sunan firma sayısının azlığına da vurgu yaptı.

Türkiye’deki en küçük cihazı üretti

2021 yılında müşteri talebi doğrultusunda yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları neticesinde daha küçük boyutta evsel arıtma cihazı üretmeye başladıklarının da bilgisini veren Yaman, “Geliştirdiğimiz bu ürün mutfak tezgahların altında dahi kullanılabilir boyutlarda. Artırma cihazının içerisinde olması gereken tüm argümanlar içinde bulunuyor. Tescilini de aldığımız bu cihazı geliştirdik. Türkiye’deki en küçük kapalı kasa su arıtma cihazını ürettik” ifadelerini kullandı.

Şube ağını ‘girişimciler’ aracılığı ile yaygınlaştıracak

Şubeleşme yapılanmasını girişimciler aracılığı ile hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Yaman, bu sayede sektörde bir ilke imza atacaklarının da bilgisini verdi. Yaman, “Bu proje için Bursa’yı pilot bölge seçtik. Girişimci arkadaşlar bulup, onlara cihazlarımızın satışını yapabilecekleri mekanları organize edeceğiz. Ürünleri firma olarak koyalım ve dizaynlarını biz yaratalım istiyoruz. Zaten güçlü bir internet sitemiz var. İnternet sitemizde bu girişimcinin de iletişim bilgilerini bulunduracağız. Girişimcilere gerekli eğitimleri de sunacağız. Onlar iş yatırımlarını gerçekleştirecek, yatırım riskini ise biz üstleneceğiz. Şube ağımızı bu şekilde yaygınlaştırmak istiyoruz. Hedefimiz Bursa’da 10 girişimci ile yola devam etmek” diye konuştu. Diğer yandan, kadın girişimcileri iş hayatına teşvik etmek amacıyla pozitif ayrımcılık sunduklarını da sözlerine ekledi.

Ürün yelpazesi ‘her bütçeye uygun’ çeşitlilikte

Üretim serüvenini, 2017 yılında tasarımda patentini aldıkları birkaç ürün grubunun imalatı ile başlattıklarını anlatan Yaman, “Kurulduğumuz ilk yıllarda al-sat yaparken, kendi ürünlerimizi tasarlayıp üretir konuma ulaştık. Müşterilerimizden büyük beğeni toplayınca, üretim faaliyetlerimizi artırmaya koyulduk. 2021 yılının başlarında halihazırda tedarikçimiz olan Aquatürk firması ile anlaşma yaptık. Bu anlaşma bağlamında onların ürünlerini de portföyümüze dahil ederek, müşterilerimize her bütçeye uygun arıtma sistemi sunmaya başladık” dedi.

“Cihaz içindeki su tamamen steril muhafaza ediliyor”

Üretimde yüzde 90 yerliliğe ulaştıklarını da ifade eden Çiğdem Yaman, aylık yaklaşık 200 adet evsel cihaz satışlarının bulunduğunu kaydetti. Bir alkali su arıtma cihazının çalışma sistemini de anlatan Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evsel cihazlarda saatte 10 litre su üretebilen bir sistem dört kişilik bir aile için idealdir. Cihazların içerisinde 8-10 litrelik bir tank bulunuyor. Sistem yüksek vasıflı içme suyunu üretiyor ve tankın içerisinde topluyor. Tank; hava ve gün ışığına maruz kalmadığı için su tamamen steril halde kalıyor Tank da anti bakteriyel bir tanktır ve suyu sağlıklı bir şekilde tutuyor. İşletmeler için kullanılan cihazların sistemi ise farklı kapasitelerde çalışıyor.”