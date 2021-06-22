Dyson, Türkiye'deki ilk demo store'larını açtı

Dyson, Türkiye'deki ilk demo store'larını İstanbul İstinyePark ve Akasya AVM'de hizmete aldı. Dyson'ın yeni mağazalarında kullanıcıların interaktif şekilde deneyebilecekleri son teknoloji ürünler yer alıyor.

Demo store'larının perakende satış alanları olsa da insanların ürünleri test edebileceği, Dyson uzmanları tarafından teknolojilerinin gösterilebileceği alanlar olduğunu söyleyen Dyson Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Başkanı Philip Parsons, "Dyson'ın şu anda dünya çapında bu niteliğe sahip 200 mağazası var. Türkiye'deki ilk Dyson Demo Store'larımızı açtığımız için çok mutluyuz. Türkiye, Dyson'ın gelecekteki büyüme hedefleri için büyük potansiyel gördüğümüz çok heyecan verici bir pazar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de 15 doğrudan satış noktasına ulaştık"

Dyson Türkiye Genel Müdürü Mete Uslukılınç ise, Dyson'ın 2018 sonunda Türkiye ofisinin kurulmasıyla doğrudan operasyonlarına başladığını hatırlatarak, "Dyson'ın Türkiye operasyonlarının başladığını 2019 yılında yaptığımız büyük bir lansmanla duyurup 2020 yılında ise ilk servis merkezimizi İstanbul Ataşehir'de açtık. Tüm dünyayı etkileyen bir pandemi döneminde bile pazardaki perakende yatırımlarımıza devam ederek Türkiye'de 15 doğrudan satış noktasına ulaştık. Artık kullanıcılarımıza en üst düzey Dyson alışveriş deneyimini yaşatmak için ilk 2 demo store niteliğinde mağazamızı da devreye almış bulunuyoruz. Bu yıl bir yeni Dyson Demo Store'u daha İzmir'de açarak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca, eylül ayında dünya standartlarında tasarlanan yeni bir Dyson Türkiye ofisini İstanbul'da açacağımızı da belirtmek isterim." şeklinde konuştu.