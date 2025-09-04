e-bebek, miniklerin gelişimini destekliyor

Yaz tatilinin ardından mi­nikler şehre dönüyor, aile­ler ise kreşe hazırlanıyor. ebebek, evden kreşe ve aktivite­lere uzanan geniş ürün yelpaze­siyle miniklerin yeni döneme ke­yifle başlamasına eşlik ediyor.

“Yeni sezonda tüm ihtiyaçlar ebe­bek’te” söylemiyle sunulan ürün grupları, bebeklerin gelişimini destekliyor ve günlük yaşamla­rını kolaylaştırıyor. Bir bebeğin keşif dolu yolculuğunda, her yeni dönem heyecan, hazırlık ve sev­giyle başlıyor. Yaz boyunca oyun­larla, keşiflerle geçen günler yeri­ni yeni rutinlere bırakırken; evde, kreşte ya da aktivitelerde ihtiyaç duyulan her şey ailelerin günde­minde yer alıyor. ebebek, bu özel dönemde bebeğin gelişimini des­tekleyen ve ailelerin hayatını ko­laylaştıran ürünleriyle ailelerin yanında yer alıyor.

Kreşe hazırlıkta tüm ihtiyaçlar bir arada

Kreşe başlamak, bebeklerin gelişim yolculuğunda önemli bir adım olup, onlara yeni deneyim­lerin kapısını aralıyor. ebebek, bu yeni başlangıçta ailelerin yanın­da olarak hazırlık sürecini kolay­laştırıyor. Rengarenk çantalar, rahat ve şık kıyafetler, BPA içer­meyen suluklar, beslenme gereç­leri ve sağlıklı atıştırmalıklardan eğlenceli okul aksesuarları, boya­lar ve kitaplara kadar birçok se­çenekle miniklerin her günü da­ha keyifli hale geliyor. Seçilen her ürün, bebeklerin konfor ve gü­venlik ihtiyaçlarını gözetirken; ailelerin de içini rahat ettirecek şekilde tasarlanıyor.

Oyun ve aktivite için gelişim odaklı seçimler

Oyun, bebeklerin hem eğlendi­ği hem de öğrendiği en doğal öğ­renme alanlarından biri. ebebek, keyifli ve öğretici oyun deneyim­leri için birbirinden eğitici ve ge­liştirici ürünleri bir araya getiri­yor. Lego setlerinden hayal gücü­nü besleyen figürlü oyuncaklara, motor becerileri geliştiren yap­bozlardan sanat malzemelerine kadar geniş bir yelpaze sunulu­yor. Her ürün, bebeklerin yaşına ve gelişim evresine uygun şekil­de seçilirken, aile ve arkadaşlar­la geçirilen zamanı da daha kali­teli kılıyor. Öte yandan, bebekler için ev; güvenle oynadıkları, hu­zurla dinlendikleri ve gelişimleri­ni destekleyen yeni beceriler ka­zandıkları en değerli alan. ebebek;

