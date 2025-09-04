e-bebek, miniklerin gelişimini destekliyor
Bebeklerin güvenle oynadıkları, huzurla dinlendikleri ve gelişimlerini destekleyen yeni beceriler kazandıkları evlerinden kreşlere ve okullara geçişinde ebebek; aileleri yalnız bırakmıyor. Şirket okula dönüş sürecini daha konforlu hale getiren pek çok ürün seçeneği sunuyor.
Yaz tatilinin ardından minikler şehre dönüyor, aileler ise kreşe hazırlanıyor. ebebek, evden kreşe ve aktivitelere uzanan geniş ürün yelpazesiyle miniklerin yeni döneme keyifle başlamasına eşlik ediyor.
“Yeni sezonda tüm ihtiyaçlar ebebek’te” söylemiyle sunulan ürün grupları, bebeklerin gelişimini destekliyor ve günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor. Bir bebeğin keşif dolu yolculuğunda, her yeni dönem heyecan, hazırlık ve sevgiyle başlıyor. Yaz boyunca oyunlarla, keşiflerle geçen günler yerini yeni rutinlere bırakırken; evde, kreşte ya da aktivitelerde ihtiyaç duyulan her şey ailelerin gündeminde yer alıyor. ebebek, bu özel dönemde bebeğin gelişimini destekleyen ve ailelerin hayatını kolaylaştıran ürünleriyle ailelerin yanında yer alıyor.
Kreşe hazırlıkta tüm ihtiyaçlar bir arada
Kreşe başlamak, bebeklerin gelişim yolculuğunda önemli bir adım olup, onlara yeni deneyimlerin kapısını aralıyor. ebebek, bu yeni başlangıçta ailelerin yanında olarak hazırlık sürecini kolaylaştırıyor. Rengarenk çantalar, rahat ve şık kıyafetler, BPA içermeyen suluklar, beslenme gereçleri ve sağlıklı atıştırmalıklardan eğlenceli okul aksesuarları, boyalar ve kitaplara kadar birçok seçenekle miniklerin her günü daha keyifli hale geliyor. Seçilen her ürün, bebeklerin konfor ve güvenlik ihtiyaçlarını gözetirken; ailelerin de içini rahat ettirecek şekilde tasarlanıyor.
Oyun ve aktivite için gelişim odaklı seçimler
Oyun, bebeklerin hem eğlendiği hem de öğrendiği en doğal öğrenme alanlarından biri. ebebek, keyifli ve öğretici oyun deneyimleri için birbirinden eğitici ve geliştirici ürünleri bir araya getiriyor. Lego setlerinden hayal gücünü besleyen figürlü oyuncaklara, motor becerileri geliştiren yapbozlardan sanat malzemelerine kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Her ürün, bebeklerin yaşına ve gelişim evresine uygun şekilde seçilirken, aile ve arkadaşlarla geçirilen zamanı da daha kaliteli kılıyor. Öte yandan, bebekler için ev; güvenle oynadıkları, huzurla dinlendikleri ve gelişimlerini destekleyen yeni beceriler kazandıkları en değerli alan. ebebek;
Hakkında: ebebek; annenin ve bebeğin doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir alışveriş platformu olma özelliğine sahip. 2001 yılında başladığı dijital yolculuğunu 2003’te mağazacılıkla buluşturan ebebek; bugün 68 ilde 282 mağazası, ebebek.com ve mobil uygulamasıyla ailelere hizmet veriyor.