E-Berk'in yeni tünel açma makinesi üretim bandından indi

E-Berk'in yeni tünel açma makinesi (TBM), şirketin Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikasında düzenlenen törenle üretim bandından indirildi.

Törende konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, tünel açma makinesinin üretimi için firmanın çok emek verdiğine dikkati çekerek, “Yalnız bu makineleri yapmakla kalmadılar, bu makineleri Ergene Havzası'ndaki derin deşarjda da bizzat kullanarak ülkemiz için son derece önemli bir projenin de gerçekleşmesini sağladılar." ifadesini kullandı.

E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru da yeni tünel açma makinesini yaklaşık 5,5 ayda tamamladıklarını kaydetti.

Bu serinin E-Berk’in 3’üncü yeni tünel açma makinesi olarak kayda geçeceğini belirten Özüdoğru, “Tünel açma makinemiz 2 bin 700 metre civarında bir kazı yapacak. Makinenin sahaya girebilmesi için şu anda hazırlıklar yapılıyor. Makinemizde yüzde 54'lük yerlilik oranımız var. Hedefimiz yüzde 60.” şeklinde konuştu.