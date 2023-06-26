"e-Fatura ile 85 bin ağacı kurtardık hedef 100 bin"

Birol BOZKURT

Dijitalleşme, hayatın her alanında kendini gösteriyor. Teknoloji hayatımızı kolaylaştıran yenilikler sunuyor. İş dünyası da bu dijitalleşmeye ayak uydurmaya çalışıyor. İşte e-Fatura son dönemde hem iş hayatını kolaylaştıran hem de şirketlere önemli tasarruf sağlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Kağıt masrafından kurtarıyor

Şirketlerin e-Faturaya geçiş süreçlerini, yaşadıkları zorlukları ve yeni dönem hedeflerini eLogo Genel Müdürü Başak Kural ile konuştuk. Türkiye’nin finansal teknolojiler ve onlara uyum sağlamada dünya ülkelerinden ileride olduğunu söyleyen Başak Kural, "İşletmeleri kağıt masrafından kurtarırken, ağaçları da kesilmekten kurtarıyoruz. Yani burada iki türlü kazanç söz konusu. 1 Temmuz’dan itibaren cirosu 3 milyon TL üzerinde olan işletmelerde e-fatura kullanımı zorunlu olacak. Biz de işletmelere hem danışmanlık hizmeti veriyoruz hem de sisteme kolay entegre olabilmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

E-Faturaya geçiş yapan işletme sayısı hızla artıyor. Bazı sektörlerde zorunlu olan e-Fatura uygulaması 1 Temmuz’da 3 milyon TL’ye kadar brüt hasılatı olan tüm sektörler için de geçerli olacak. e-Fatura uygulamasının resmi olarak başlamasıyla birlikte, işletmelerin mali işlemlerinde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bu yeni düzenleme, daha önce kağıt üzerinde düzenlenen faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını zorunlu kılıyor.

Tahsilat süreci hızlanıyor

535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği, artık tüm faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi zorunlu hale geldi. İşletmeler, vergi ödemeleri ve muhasebe işlemleri gibi mali süreçlerini e-fatura üzerinden gerçekleştirmek durumundadır. Bu düzenleme, işletmelerin kayıtlarını daha doğru ve şeffaf bir şekilde tutmalarını sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, kağıt kullanımının azalmasıyla birlikte çevre dostu bir yaklaşımın da teşvik ediliyor.

Başak Kural, e-Faturanın zaman ve işgücü kazancı sağladığını söyledi. Kural, “e-Fatura ile tahsilat süreçlerini de hızlandırıyor. Faturanın hazırlanması ve iletilmesi çok kısa bir sürede tamamlanıyor. Böylelikle tahsilatın gerçekleştirilmesi için uzun süre beklemeye de gerek kalmıyor. Faturanın satıcı tarafından alıcıya ulaştırılmasında kullanılan kargo takip sürecinin ortadan kalkması da tahsilat sürecinin hızlanmasını sağlayan unsurlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Biz şirket olarak 2022'de 1 milyardan fazla e-Belge üreterek 85 bin ağaç kurtardık. Hedefimiz bu yıl 100 bin ağacı kesilmekten kurtarmak. Biz eLogo olarak pazarın yüzde 20’sine hizmet veriyoruz. Bu yıl 900 bin adet e-fatura kullanıcısı olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.