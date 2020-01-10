“e-Fatura’da, dünyada örnek olacak bir başarıya imza atıyoruz”

10 Ocak 2020

Geçtiğimiz son dört yılda 175 bine yakın mükellefin e-Fatura uygulamasına geçtiğini kaydeden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, bu yıl yaklaşık 300 bine yakın yeni mükellefin daha sistemin içine gireceğini belirtti.



Türkiye’nin e-Belge uygulamalarına geçişte önemli başarılara imza attığını ifade eden Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:



“Türkiye olarak e-Fatura uygulamalarına, Avrupa’dan çok daha sonra girdik. Tahmin ediyorum ki, 2019 yılı sonu itibariyle, Avrupa’dan çok daha iyi bir noktaya geldik. 2020 sonu itibariyle de, dünyada örnek ülke olarak gösterileceğimiz bir başarıya imza atmış olacağız. E-Belge uygulamalarına çok hızlı adapte olduk. Çok iyi sonuçlar çıkardık. Çok yol katettik. Özel entegratörler ve mükellefler olarak, işi başarmış durumdayız” dedi.



Eski düzene döneceksiniz denilse, hiç kimse geçmeyi istemez

Mükelleflerin e-Belge uygulamalarının konforuna alıştığının altını çizen Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, konuşmasına şöyle devam etti:



“e-Fatura’ya uygulamasına geçmek, ilk günlerde, daha çok kağıt tasarrufu olarak ifade ediliyordu. Ancak bugüne gelindiğinde firmalara, “-eski düzene döneceksiniz, kağıtlar da bedava” denilse, hiç kimse geçmeyi istemez. Çünkü tüm işletmeler, bu işin, konforuna alıştı. E-Belge süreçlerinin ne kadar önemli olduğu, işletmelere nasıl bir verimlilik getirdiği ve nasıl bir kolaylık sağladığı anlaşıldı ve keşfedildi. Nitekim e-Faturanızı kestiğiniz anda, karşı tarafa gidiyor. Yine, borçlarınız, hesaplarınız, stoklarınız, malınız yolda kayboldu mu-kaybolmadı mı, muhasebe kayıtlarım tuttu mu-tutmadı mı gibi çeşitli gündemler de otomatik olarak çözülmüş oluyor. Özetle, mükellefler arasındaki karşılıklı etkileşim sayesinde, nakit akışı regüle ediliyor, performans ve verimlilik artıyor. Bunun yanında, ağaçların ve ormanların korunmasına büyük katkı sağlanıyor. Bir de, sektörlerdeki tüm işletmeler kayıtlı hale gelince, gayriresmi uygulamalar olmayacağından, işletmeler eşit rekabet koşulları altında pazarda faaliyet gösteriyorlar” diye konuştu.



Mağduriyet yaşamamak için, son günü beklemeyin



Birçok konuda olduğu gibi e-Fatura uygulamalarına geçişte de, sürecin son günlere bırakıldığını ve onbinlerce mükellefin, aynı anda özel entegratörden hizmet almaya çalıştığını anlatan Mehmet Önder, şunları kaydetti:



“Öncelikle e-Belge uygulamalarına girecek olan tüm mükelleflere, son günü beklememelerini tavsiye ediyoruz. Böylece hem kendileri mağduriyet yaşamazlar, hem de özel entegratörden daha iyi hizmet alabilirler. Nitekim, Uyumsoft olarak son 10 günde aldığımız çağrı, tüm yıl boyunca aldığımız çağrının 2 katına çıktı ve telefonlarımız hiç susmadı. Bu nedenli yoğun bir çağrı trafiği için firma olarak ekiplerimizi oluşturduk ve en üst düzeyde hizmet vermeye çalıştık. Ancak, hem özel entegratörler olarak verdiğimiz hizmet kalitemizin daha yukarıda olabilmesi, hem de olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi noktasında, temmuz ayında sisteme geçecek olan mükelleflere tavsiyemiz, önümüzde 4- 5 ay var, ne kadar hızlı geçerlerse o kadar sıkıntısız süreçlerini yönetmiş olacaklardır” şeklinde konuştu.