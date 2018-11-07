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  • ‘e-fatura’ya talep arttı, eLogo’da büyüme hedefi bu yıl yüzde 150 oldu

‘e-fatura’ya talep arttı, eLogo’da büyüme hedefi bu yıl yüzde 150 oldu

eLogo şirketi, KOBİ’lerin e-fatura, e-Arşiv, e-defter gibi hizmetleri zorunluluktan ziyade ihtiyaç ve tasarruf olduğunu görmesiyle oluşan talep artışıyla 2018’i yüzde 150 büyümeyle kapatmayı hedefliyor.

‘e-fatura’ya talep arttı, eLogo’da büyüme hedefi bu yıl yüzde 150 oldu
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