‘e-fatura’ya talep arttı, eLogo’da büyüme hedefi bu yıl yüzde 150 oldu
eLogo şirketi, KOBİ’lerin e-fatura, e-Arşiv, e-defter gibi hizmetleri zorunluluktan ziyade ihtiyaç ve tasarruf olduğunu görmesiyle oluşan talep artışıyla 2018’i yüzde 150 büyümeyle kapatmayı hedefliyor.
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