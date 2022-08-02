e-ihracat, ihracattaki payını artıracak

İmam GÜNEŞ

Pandemi döneminde pekişen e-ihracat kavramı, şirketlerin bu alana yatırım yapmasını sağladı. Geçen yıl 200 işletme e-ihracata ilk kez “merhaba” derken 2022’de bu sayı 600’ü aştı. Ancak, e-ihracatın Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı hala yüzde 1 seviyesinde. E-ihracatın dünya ortalaması ise toplam ihracatın içinde yüzde 3,5 ila 4,5’lar arasında seyrediyor. Şirketlerin e-ihracata yatırımını artırmasıyla birkaç yıl içinde dünya ortalamasına ulaşılması bekleniyor.

DÜNYA’ya konuşan Idea- Soft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “2021 sonu toplamda 200 firma e-ihracata ilk adımını atmışken bugün bu rakam 600’ün üzerinde ve büyümeye devam ediyor. Çünkü yüksek döviz kuru işletmelerin e-ihracat iştahını artırıyor. İşletmelerde e-ihracat iştahı oldukça fazla. Türkiye pazarında e-ticareti deneyimleyen işletmeler, aslında yurtdışına da ürün ihracatında temelde pek bir farklılık olmadığının farkına varıyorlar. İlerleyen süreçte bu sayının katlanarak artacağını düşünüyoruz” dedi.

2022 yılı beklentisi 600 milyar TL

Geçen yıl 380 milyar TL olan e-ticaret hacminin 2022 senesinde 550-600 milyar TL arasında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini kaydeden Özkara, şu bilgileri verdi: “E-ticarette büyüme pandemi dönemine göre biraz daha yavaşlasa da hızla devam ediyor. 2022 dördüncü çeyrekte e-ticaret eski hızına tekrar kavuşacak. Çünkü özel günler son çeyrekte yer alıyor ve bu durum e-ticareti daha da hızlandıracak. E-ticaret için, Muhteşem Cuma, yılbaşı alışverişi, özel kampanyalar gibi birçok konuyla yine güçlü ve kuvvetli bir dönem yaşanacak. Öte yandan e-ticarette artık enflasyon, döviz, stoka giriş zamanı gibi birçok konuyu da göz önünde bulundurduğumuzda eski dönemlere nazaran çok daha farklı fiyatlarla karşılaşabiliyoruz. Bu durum birçok pazar yerinde de, e-ticaret sitesinde de karşımıza çıkıyor. Bugün çok pahalı gördüğünüz bir ürünü, yarın stoku sıkışmış bir işletme uygun fiyata satabiliyor. Maalesef böyle bir dönemin içerisindeyiz. E-ticaretin fiyat dinamiği çok hızlı değişiyor.”

“Yeni e-ticaret yasası, piyasayı düzenler”

Bugün itibariyle Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’ne kayıtlı işletme sayısı 27 bin 892 olduğunu dile getiren Seyhun Özkara, bu rakamın yüzde 50’den fazlasını IdeaSoft altyapısını kullanan işletmelerin oluşturduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı’nın tüketiciyi koruma ve haksız rekabeti engelleme gerekçesiyle hazırladığı yeni e-ticaret düzenlemesi hakkında da görüş bildiren Özkara, “Bu adımın yabancı yatırımcıları kaçıracağını düşünmüyor, piyasayı düzenleyici bir yasa olarak görüyorum. Rekabet şartlarını düzenleyen bu yasayı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin e-ticarette var olabilmesi, rekabet edebilmesi adına değerli buluyorum” diye konuştu.