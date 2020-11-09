E-katalogla fırsat yakaladı

09 Kasım 2020

İtalya ve İstanbul’daki ofisleriyle trendleri ve üretim teknolojilerini takip ederek her yıl özel bir koleksiyon oluşturan şirket, üretimi hem İtalya’da hem de Türkiye’de gerçekleştiriyor. Nuruosmaniye’de bir mağazası olan Franco Fontana’nın Gürcistan’da 3 mağazası bulunuyor. Boğus Sıradağ, bu dönemde satışlarının koronavirüsten negatif etkilendiğini söyledi. İş hacminde yüzde 50’lik bir kayıp yaşadıklarını anlatan Sıradağ, altın fiyatlarındaki artışın da satışları olumsuz etkilediğini açıkladı. Pandemi süresinde yurtdışındaki müşterilerle online kanalı kullandıklarını açıklayan Sıradağ, “Altın takı ve pırlantalı ürünlerimizi müşterilerimize online olarak gösterdik. PDF dosyalarından oluşan bir elektronik katalog hazırladık. Bu gibi çalışmalarla ihracatı hareketli tutuyoruz” dedi.

Satışlar artacak

Koronavirüsün etkisinin geçmeye başlamasıyla birlikte ertelenen taleplerin devreye gireceğini belirten Sıradağ, “Hızlı hareket etme kabiliyetimizle bu süreci zararsız atlatacağız. Ancak pandemi sonrasında satışlarda patlama bekliyoruz” dedi. Franco Fontana’da ürünler hem İtalya’da hem de Türkiye’de Kuyumcukent’teki bir atölyede üretiliyor. Sıradağ, İtalyan markalı ürünlere Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’nde büyük ilgi olduğunu söyledi.