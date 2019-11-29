E-MAK, çevreci Megaton’u Avrupa’nın zirvesine tanıttı

29 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) –Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği, çevreci ve ileri teknolojiye sahip agrega fabrikası Megaton ile dünya genelinde yoğun ilgi gören E-MAK, Avrupa Agrega Birliği’nin (UEPG) düzenlediği UEPG Sürdürülebilir Kalkınma Ödül Töreni’nde (Sustainable Development Awards Ceremony 2019), Megaton’u tanıttı. Avrupa agrega endüstrisinin Brüksel’de yerleşik şemsiye kuruluşu olan UEPG, Avrupa Birliği’nin Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımına hizmet eden inovasyonları yapan firmalara ödüllerini sunmak ve endüstrisindeki gelişmeleri paylaşmak amacıyla her 3 yılda bir geleneksel olarak düzenlediği “UEPG Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri Töreni 2019” aktivitesini, bu yıl 20 Kasım’da Brüksel’de düzenledi. 1977 yılında Bursa’da kurulan Simge Group’un lokomotif şirketlerinden biri olan E-MAK, yüzde 100 Türk mühendisliği ile geliştirerek pazara sunduğu, 1.000 ton ağırlığındaki çevreci ve yüksek kalite standartlarındaki agrega fabrikası Megaton ile Avrupalılardan tam not aldı.

Organizasyona Türkiye’den sadece E-MAK katıldı

Brüksel Opera Salonu La Madeline’de düzenlenen geceye; Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Komisyonu’ndan Çevre ve İnovasyonlar alanında görevli üst düzey yetkililer, Brüksel’de yerleşik ilgili dernek ve federasyon yöneticilerinin yanı sıra, 20 ülkeden yaklaşık 200 UEPG üyesi katıldı. Türkiye’den sadece E-MAK’ın yer aldığı prestijli organizasyonda, Megaton’un UEPG tarafından Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına hizmet eden bir ürün olarak değerlendirilmesi sonucu E-MAK, sunum yapmaya layık görüldü.

“İklim değişikliğinin artık bir tartışma konusundan öte bir zorunluluk”

E-MAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin artık bir tartışma konusundan öte bir zorunluluk haline geldiğine vurgu yaptı. Gencer, E-MAK’ın yıllar önceki öngörüsü sayesinde bugün çok daha fazla önem arz eden “sürdürülebilir kalkınma” yaklaşımlarına hizmet eden ürünlerinin, bugün endüstriye hizmet sağlayan bir noktada olmasından ve firmalarının Avrupa Agrega endüstrisine bir çözüm ortağı olmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Emre Gencer, Megaton ve Challanger ürünlerinin çalışma sistemlerini de çeşitli video ve görseller eşliğinde katılımcılara tanıttı. Emre Gencer; 3 bin ton depolama, günlük 10 bin ton agrega üretim kapasitesi ile Megaton’un agrega üretimini tamamen kapalı bir sistemle tozu, toprağı ve sesi içeride tutmasına değinirken, ayrıca agrega içerisindeki nemin buharlaştırılmasından sağlanan tasarruf ile elde edilen teknik, çevresel ve ekonomik avantajlara da vurgu yaptı. Gencer, bu ürünün çevre, insan ve doğayı merkeze alan AB politikalarına hangi parametrelerde ve nasıl çözüm olacağını da anlattı. Sunumun sonunda Emre Gencer, “Şimdi eğer bir alkış olacaksa, gelen tüm alkışları burada bulunan ve sizlere sunduğum bu inovasyonları yıllar önce düşünerek hayata geçiren, bu önemli fikirlerin yaratıcısı olan E-MAK Yönetim Kurulu Başkanımız, değerli babam Nezir Gencer’e ithaf ediyorum” dedi.

“E-MAK’ı UEPG üyesi olarak görmekten mutluluk duyacağız”

Gencer, Simge Challanger ürününün 2008 yılında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta 4 yılda bir düzenlenen ve konusunda dünyanın önde gelen kongreleri arasında yer alan “Eurasphalt-Eurobitume Kongresi”nin İnovasyon Oturumunda sözel sunuma seçildiğini hatırlatarak ürünlerinin, dünyanın en büyük makine fuarlarından olan BAUMA Fuarı’nda sergilendiğini de aktardı. Gencer, ilgi duyan tüm tarafları Türkiye’deki firmalarını ziyarete davet etti ve kendileri ile iş birliğine açık olduklarını vurguladı. UEPG Başkanı Thilo Juchem ise tamamen Türk mühendisliği ve know-how birikimi ile geliştirilen, hemen her sektöre hitap eden agrega fabrikası ‘Megaton’un dahiyane bir buluş olduğunu, bundan sonra E-MAK’ı bünyelerinde UEPG üyesi olarak görmekten mutluluk duyacaklarını iletti.