E-Mak, yeni nesil asfalt plentini Bauma’da görücüye çıkardı

Ömer Faruk Çiftçi

Münih - E-Mak Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer, 1500 metrekarelik alanda kurulan asfalt plentinin daha önce Danimarka’nın Kopenhag kentine ihraç ettikleri yeni nesil asfalt plentinin daha da geliştirilmiş versiyonu olduğunu söyledi. Avrupa Birliği şartlarına uygun çevreci, emisyon değerleri düşük, geri dönüşüm sistemlerine uyumlu asfalt plentinin farklı reçetelerde mastik asfalt üretebildiğine dikkat çeken Gencer, bu özel asfaltın Türkiye’de 15 Temmuz, Osmangazi ve FSM köprülerinde uygulandığını dile getirdi. Gencer, “asfalt plentleri üreticileri arasında komple bir kuleyi ve tüm ekipmanlarını buraya getiren tek firmayız. Bizden çok daha güçlü network ve cirolara sahip Avrupalı rakiplerimiz bugün ki ortamda bu kadar cesaret gösteremediler. Malum AB’de yaşanan enerji krizi, ekonomik belirsizlikler, Rusya-Ukrayna savaşının açtığı öngörülemeyen hesaplar nedeniyle hepsi son derece çekingen. Biz büyük bir cesaretle 1,5 dönüm alanda 400 metrekaresi kapalı yepyeni bir konseptle çok iddialı katılım sağladık. Renk olarak da antrasiti tercih ettiğimiz tesisimizin üzerine eski bir Roma atasözünü ‘tarih cesur olanların yanındadır’ yazdık ve çok dikkat çekti” dedi. Avrupa’nın en büyük müteahhitleriyle verimli görüşmeler yaptıklarını anlatan Gencer, iki fuar arasında yaklaşık 3 yıllık süreçte geliştirdikleri sistemlerin Avrupa’nın dev müteahhitlerinden büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Emre Gencer, Türkiye’nin makine ihracatının 25 milyar dolar, ithalatının ise 36 milyar dolar seviyesinde olduğunu vurgulayarak, amaçlarının enerjiden sonra en büyük ithalat açığı verilen makine sektöründe bu denklemi tersine çevirmek olduğunu söyledi. Türk müteahhitlere de çağrıda bulunan Gencer, “Biz bugün Avrupa’ya, Rusya’ya, Ortadoğu’ya, Afrika’ya ihracat yaparken yurtdışından iş alanların yabancı markalarla, yabancı iş makinaları ile o ülkelere gidip, onları sergiliyor olması artık son bulmalıdır. Bugün İtalya, İspanya, Çin’li müteahhitler girdikleri pazara kendi markaları ile gidiyorsa Türk müteahhitlerin de Türk markalarına güvenmelerini öneriyorum. Bizim makinelerimiz Almanya, Fransa, İspanya’da çalışıyorsa sorun yok demektir. Bu konuda onların da bizim gösterdiğimiz cesareti, güveni, göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Asfalt kazıma makinesi yakında sahada

Sanayi Bakanlığının hamle programı kapsamında asfalt kazıma makinesinin üretilmesi için son aşamaya geldiklerini de anlatan Gencer, “Asfalt freze yani kazıma makinelerinin teknoloji hamle programı çerçevesinde üretimine yakında başlıyoruz. Bu makineleri ilk etapta Simge Mat şirketimizin taahhüt işlerinde kullanıp geliştireceğiz, sonrasında ihracına başlayacağız. Türkiye geri dönüşüm teknolojisine adım atmıştır. Türkiye bugüne kadar ürettiği asfaltın çok azını geri dönüşümden elde etmiştir. Biz en azından yüzde 40-50’inin geri dönüşümle üretilmesini istiyoruz. Türkiye yaklaşık 30 milyon ton/yıl asfalt üretir, bunun yarısının geri dönüşüm teknolojisi ile üretiliyor olması hem bir ithal ürünü olan petrol bazlı bitümün tasarrufu, hem de doğadan elde ettiğimiz taşın tasarrufu olacaktır. Ocaklardan daha az taş alınacak, daha az bitüm ithal edilecektir. Kazıdığımız asfaltın kullanılamaması bir taraflarda dolgu malzemesi gibi heba edilmesi büyük kayıp. Artık tasarrufa dönülmeli. Asfalt kazıma makineleri ülkemizin de cari açığına önemli bir deva olacaktır. İlk prototip üretimler yeni yılla birlikte başlayacak. Sonrasında seri üretime geçeceğiz” dedi. Emre Gencer, geçtiğimiz yıl Almanya’nın Köln kentinde kurdukları firma ile buradan AB ülkelerine yayılmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Bauma inşaat ve maden makineleri sektörünün dünyadaki en büyük fuarı olarak kabul ediliyor. 644 bin metrekare alanda kurulan fuarda 200 ülkeden ziyaretçi, 60 ülkeden de katılımcı yer alıyor. Bu yıl Türkiye’den 230 firma fuara katılıyor. Türkiye katılımcı sayısı bakımından Almanya ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.