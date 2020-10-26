E-MAK'tan anahtar teslimi asfalt fabrikaları ihracatı

26 Ekim 2020

Simge Grup bünyesinde asfalt plentleri ve agrega (beton, asfalt üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırma taş gibi malzemeler) sistemleri ürettiklerini söyleyen E-MAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, Bursa Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde kurulu fabrikada sipariş üzerine üretikleri makineleri, "anahtar teslim" olarak alıcıların adreslerine götürülüp kurduklarını aktardı.

Bugüne kadar 200'ü aşkın asfalt fabrikası imal ettiklerini ve onlarca ülkeye ihracaç ettiklerini açıklayan Gencer, geçen yıl Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, Kazakistan, Tacikistan, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya satış yaptıklarını bildirdi.

Bunların büyük bir kısmının Almanya'dan Kazakistan'a, Sibirya'dan Arabistan çöllerine, Cezayir'den Mısır'a kadar geniş bir alana yayıldığını belirten Gencer, "Ülkemizde de çok önemli otoyol projelerinin en önemli kalemlerinden biri olan asfalt fabrikalarını müteahhitlerimiz kullanıyor ve yollarımızı yapıyor. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir başta olmak üzere belediyelerin yüzde 90'ına yakınında E-MAK asfalt plentleri çalışıyor." diye konuştu.

İhracatta özellikle Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya yoğunlaştıklarını dile getiren Gencer, asfalt sektöründe yeni makineler icat ederek sektöre kazandırdıklarını, ilk geliştirdikleri agrega fabrikası "Simge Challenger" ile tamamen tozsuz asfalt üretimiyle yüzde 50 tasarruf sağladıklarını aktardı.

Daha sonra yüzde 100 Türk mühendisliğiyle agrega fabrikasını ürettiklerini anlatan Gencer, "En son ürettiğimiz çevreci ve ileri teknolojiye sahip bin ton ağırlığındaki 'Megaton', 3 bin ton agregayı stoklayan, günde 10 bin ton agrega işleyen dünyada tek, aynı zamanda asfalt ve beton tesislerine de entegre çalışan tesis." ifadelerini kullandı.

"Megaton, saatte 240 ton asfalt üreten bir tesis"

Almanya'da iki, Fransa'da ise bir firma olmak üzere üç büyük rakiplerinin bulunduğunu dile getiren Emre Gencer, bu firmaların Türkiye ve dünyadaki yapılanmalarının güçlü olduğunu ve çok ciddi ihracat yaptıklarını aktardı.

Geliştirdikleri teknolojilerle Avrupa'dan çok olumlu geri dönüşler aldıklarına dikkat çeken Gencer, şunları söyledi: "Geçen yılın sonunda yaptığımız ziyaretlerden sonra Avrupa'daki dev firmaların üst düzey yöneticileri ülkemize gelip, Bursa'da çalışmakta olan Megaton entegre asfalt tesisini gezdi. Çok olumlu görüşlerle ayrıldılar. Bütün bunları ticarete dökmek üzereyken maalesef pandemi süreci araya girdi. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından bu tesisi öncelikle Avrupa'ya ihraç etmeyi umuyoruz. Pandemi sürecinde de müşterilerimizle ilişkilerimizi sıcak tuttuk. Bu süreç bittiğinde ciddi bir ihracat kalemi olarak bunu ülkemize kazandıracağımıza inanıyoruz. Megaton, saatte 240 ton asfalt üreten bir tesis. Bu tesisler ülkemizde şu an bütün otoyol projelerinde ve belediyelerde kullanılıyor. Yani yol üretiminin yapıldığı her yerde kullanılıyor. Biz artık bu tesisleri çok seri üretir ve dünyaya ihracat yapar hale geldik. Siparişleri bir ay içinde teslim ediyoruz. Kurulumunu da 20 gün içinde gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA