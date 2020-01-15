E-satın almayı dünyaya pazarladı sırada global oyuncu olmak var

15 Ocak 2020

Handan Sema CEYLAN

Artık şirketlerin satın alma süreçleri ‘stratejik’ olarak tanımlanıyor... Henüz tedarik aşamasında yapılan alımlarda kazanarak işe başlamak isteyen iş dünyası için bu süreç, hayati. Koç Topluluğu şirketlerinden Zer’in stratejik satın alma platformu birimi Promena, Türkiye’de bu alanda pazar lideri. 2018’den bu yana yazılımlarını ihraç etmeye başlayan Promena ABD’den Nijerya’ya, Filipinler’den Meksika’ya kadar geniş bir coğrafyaya elektronik satın alma platformları kurmuş durumda. Hedef, yapılan ihracatı artırmak, global oyuncu olmak. Promena’nın iddialı bir taahhüdü de var, yazılımlarını herhangi bir dile iki haftada adapte edebiliyorlar...

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Apak ve Zer’in birimi Promena’nın Stratejik Satınalma Hizmetleri Direktörü Orçun Güven, Promena’nın hedeflerini DÜNYA’ya anlattı.

Geçmişi 2001 yılına dayanan Promena’nın Stratejik Satınalma Hizmetleri Direktörü Orçun Güven

“Yaptığımız iş tamamen satın alma süreçlerine teknoloji sağlamak” diyor. Promena’da çalışan herkes bu nedenle hem satın alma süreçlerine hem teknolojiye hâkim. Güven, “Burada bir teknoloji üretimi var. Üretimin çıktısı bir yazılım; adı da Promena. Bunu stratejik satın alma çözümleri ya da platformları olarak tanımlıyoruz. Promena olarak şu anda Türkiye’de pazar lideriyiz. Türkiye’de hem global oyuncular faaliyet gösteriyor, hem de yerli oyuncular var. Biz sadece Koç içindeki firmalara hizmet vermiyoruz, diğer firmalarla da çalışıyoruz. Son bir senedir de çok ciddi bir yurt dışı açılımımız oldu” bilgilerini veriyor.

Promena’nın Koç Topluluğu dışındaki işleri ile ilgili rakamları da paylaşan Güven, şunları söylüyor: “Promena’nın toplam cirosu içinde Koç dışı işlerimiz 2017’de yüzde 1’di. Bu oran 2018’de yüzde 7’ye çıktı, 2019’da da 16’ya yükseldi. Bu sene hedefimiz yüzde 25-30 bandına çıkmak ama bunu yapmak sayısal olarak çok kolay değil, büyük bir hedef. Çünkü Koç Topluluğu şirketleri de büyümeye devam ediyor ve bizim oran hedefimiz bu bakımdan çok mühim. Geçen seneki Koç dışı işlerimiz belirttiğim gibi yüzde 16’ydı. Ciromuzun yüzde 5’i de yurtdışından. 2020 için planımız yüzde 25 Koç dışı, yüzde 10 yurtdışı.”

İki haftada bir dili sisteme entegre ediyor

12 ülkede 14 müşterileri olduğunu da kaydediyor Güven ve “Bir yıl gibi kısa bir sürede ABD’den Nijerya’ya Azerbaycan, Güney Afrika, Filipinler, Dubai, Hırvatistan, Meksika’ya kadar ihracat yaptık” diyor. Güven, 12 dil seçenekleri olduğunu da belirterek, “Yunanistan’a da ihracatımız oldu. Yunan alfabesini bizim sisteme entegre etmemiz sadece 15 gün sürdü. Tedarikçilerden İngilizce bilmeyenler var. Yunanca, Rusça, Arapça bunlar zor alfabeler. Düşünün Arapça’nın dizilim yönü farklı. Bunu çevirebiliyoruz. Bu dillerde hizmet veriyoruz. Nijerya’dan bir müşterimiz vardı, onlara da bunu teklif ettik. Meğerse Nijerya’da 32 dil varmış, ‘siz en iyisi bize İngilizce yapın’ dediler. İşin esprisi bir tarafa 2 haftada bir dili sisteme entegre edebiliyoruz” açıklamalarını yapıyor.

Filipinlere ihracatı online gerçekleştirdi

3 saatlik bir eğitimle müşterilerinin platformu kullanabilir hale geldiğini de anlatıyor Güven ve “Self servis dediğimiz bir modelimiz de var. Bir e-mail hesabı kullanmak gibi basit şekilde açılıyor. Filipinler’den bir firma web sitemiz üzerinden bizden talepte bulundu, hızlıca demo yapıldı ve ücretsiz deneme süreci başlatıldı. İki haftada bize onay verdiler. Düşünün ben buradan Filipinlere uçak bileti alsam gitsem anlaşma yapsam, gelsem zaten iki haftadan fazla sürer. O satışı online gerçekleştirdik” diyor.

23 bin tedarikçinin olduğu bir havuz

Promena olarak, müşterilerinin seçtiği tedarikçilerden oluşan bir havuzları olduğunu kaydediyor Güven, ‘’Promena’nın platformunda toplam 23 bin tedarikçisi var; bunlardan 1500’ü Zer’in akredite tedarikçisi. Bunların dışındakiler ise Promena platformunu kullanan müşterilerin kendi tedarikçileri. şeklinde konuşuyor.

Satın alırken sağlanan pay, son kara etki ediyor

Promena’nın tercih edilmesinin en önemli nedeninin işin denetimsel boyutu olduğunu da vurguluyor Güven... “Sistem üzerinde yaptığınız her hangi bir düğmeye basma bile kaydediliyor. Satın alma profesyonelleri kendilerini yönetimsel ve denetimsel olarak güvene alıyorlar” diyor Güven ve şunları söylüyor:

“6 ay önce bu satın almayı nasıl yaptın, diye sorduklarında kişinin hatırlamama ihtimali çok yüksek. Dönüyor maillerine bakıyor, dosyalara bakıyor, hatırlayamıyor tedarikçiyi arıyor. Bu satın alma süreçlerinde belki de yapılabilecek en son şey. Yaptığınız işi bilmeyip, tedarikçinizden istemek… Bunların olmaması için Promena bir sistem kuruyor. Yıllar önceki bir işlemi bile nasıl yaptığınızı tek tuşla bulabiliyorsunuz. Satın alma eskiden stratejik bir alan olarak görülmüyordu. Üretim, satış ve pazarlama gözdeydi. Ama artık sürdürülebilir olmak için alırken, kazançlı olmalı. Yüzde 10 marjla gittiğiniz bir yerde, rakibiniz bastırırsa o marjı yüzde 2’lere bile indirirsiniz. Dolayısıyla, satın alırken sağladığınız pay aslında son kara etki eden bir adım.”

Kaynak kodu Promena’nın

İşin source kodu yani kaynak kodu da Promena’da. Güven bunu, “Üretim bizde, mutfak bizde, aşçı bizde, garson bizde. Bizim bir şeyleri geliştirebiliyor ve farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor olmamız lazım. Kimseye bağımlı değiliz’’ şeklinde anlatıyor.

Yüzde 15-20 tasarruf

Türkiye e-satın almaya alışsa da kapalı zarf, açık zarf, yüz yüze görüşme gibi satın alma yöntemlerinin hala sıfırlanmadığını kaydediyor Güven, “Bu bizim için hem bir fırsat hem bir risk. Fırsat çünkü işimizi büyütmek için önemli bir alan” açıklamalarını yapıyor ve ekliyor:

“Hangi işler elektronik satın almaya uygun derseniz, çok göze çarpan bir şekilde inşaat. Bizimle yaptıkları satın almada en az yüzde 15-20 tasarruf sağlıyorlar. Capex projeleri, mimarlık, fuar hizmetleri ve lojistik önemli alanlar.”

2020’de de güvenli liman olmaya devam edeceğiz

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Mehmet Apak, “Hizmet ihracatı yapıyoruz hem de çok hızlı yapıyoruz. Dünya çapında bir ödül aldık, global oyuncu olmak istiyoruz” diyor. Apak, “2019 şirketler için zor geçti”şeklinde konuşuyor ve şunları dile getiriyor:“Bu yüzden daha alım aşamasında kazanmak önemli. 2020’de de bu böyle olacak. Değişim, değişim diyoruz ama bunu sözde bırakmamak lazım. Satın almada Promena bazı şeyleri değiştirebiliyor. 2019’da dalgalı bir denizde tedarikçi için de satın alan için de güvenli liman olduk. 2020’de de güvenli liman olacağız. Öte yandan Zer olarak, topluluk dışında büyüyeceğiz. 2024’te oranı yüzde 45’e çıkaracağız. 2019’da oran yüzde 18’di, 2020’deki hedefimiz yüzde 24. Promena da bu hedeflerimiz için çok önemli, bizim yurtdışı açılımımızda en öndeler.”

Sorumlu üretim için Y ve Z kuşağını sahneye aldılar

Zer, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 12. maddesi olan ‘Sorumlu Tüketim ve Üretim’ yaklaşımı için ‘Hayalimiz Benzer İşbirliği Programı’nı da hayata geçirdi. 12. Madde kapsamında ortaya konacak gelişim ve iyileştirme projeleri değerlendirilip ödüllendiriliyor. Programa Ülkemizin ve şirketlerin geleceği olarak görülen Y ve Z kuşağından temsilciler dahil oluyor. Mehmet Apak, “Programa 46 proje başvurdu. Şahane işler çıkardılar. 6 projeyi seçtik. Ekim 2019’dan-2020’ye kadar sorumlu tüketim ve üretimde ne yapıyorlar, bakacağız. Güzel bir proje oldu ve bence bu dalga dalga yayılacak. Projenin sürdürülebilir olması için destek olmaya devam edeceğim. Çalışma arkadaşlarım için ‘sorumlu tüketim ve sorumlu üretimi’ bir refleks haline getireceğiz. Yaşadığımız dünyaya ve Türkiye’ye çok faydası olacak.”