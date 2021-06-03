e-skuter işletmeciliği için kurallar belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye’de giderek yaygınlaşan elektrikli skuterlar için bazı düzenlemeler getirdi.

Bakanlık, İzin verilecek firmaların asgari 250 adet skutera, 500 bin TL sermayeye, uygun internet sitesi ve mobil uygulamalarına ve kalite belgelerine sahip olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi alma şartı bulunduğunu belirtti. Düzenlenecek yetki belgeleri ile verilecek e-skuter izinleri satılamayacak veya devredilemeyecek.

İzinleri UKOME veya il trafik komisyonu verecek

Elektrikli skuter izinlerinin, Büyükşehir Belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME’den, Büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde ise İl Trafik Komisyonundan verileceğinin bilgisini veren Bakanlık, UKOME’ler ve İl Trafik Komisyonlarının alacağı kararlarda faaliyet gösterilmek istenilen her bir belediyede nüfusun 200’de birini aşmayacak şekilde e-skuter izni verebileceklerini kaydetti. Bakanlık, son 1 ayda şartları sağlayan toplam 5 firmaya yetki belgesi düzenlendiğinin altını çizdi.

İstanbul'da düzenleme yapıldı

Öte yandan İstanbul'da bugün İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında elektrikli skuter kullanımı konusunda bir dizi karar alındı.

Elektrikli skuter kullanımına yönelik hazırlanan yönerge İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında oylandı ve kabul edildi. Buna göre İstanbul'da 15 yaşını doldurmayanlar elektrikli skuter kullanamayacak, elektrikli skuterlar yanlızca bisiklet ve taşıt yollarını kullanacak. İstanbul'da kaldırımlarda elektrikli skuter kullanmak yasaklandı, skuter kullananlar 25 kilometre azami hızı geçemeyecek.

Firmalar 15 Temmuz'a kadar İBB'ye başvuru yaparak, paylaşımlı skuter izni alabilecek. Bunun için faaliyet gösterecekleri ilçede durak yerlerini ve araç sayılarını bildirecek. İBB bu firmaları lisanslayacak ve iki yıl lisans süresi tanıyacak. Yetkili firmalar belediyeye işgaliye ödeyecek.