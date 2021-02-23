E-ticaret için ABD’de firma kurdu

Nihat DELİBAŞI

Deri sektöründe yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip Sepiciler, dünyanın önde gelen online alışveriş sitelerinde doğrudan deri satışı yapmaya başladı. ABD’de e-ticaret için kurduğu şirket aracılığıyla el sanatlarına ilgi duyanlardan gelen talebi değerlendiren firma, talep karşısında ürün çeşitliliğine gitme kararı aldı. Firma ayrıca Rusya ve Japonya’daki taleplere yanıt vermek için çalışmalara başladı.

Sepiciler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepici, 2020’ye iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Ancak pandemi ile tamamlanan yıl boyunca belli iş kayıplarımız oldu. Avrupa’nın 3 ay kapalı kaldığı süre boyunca, üretimi yavaşlattık ama hiç durmadık. Kapasitenin belli bir bölümünü kullandık. Eylül ayından itibaren normal çalışma sistemine geçtik. Aldığımız önlemlerle yılı yüzde 10- 15 gibi tolere edilebilir düşüşle kapattık. 2021 içinse kötümser değiliz” değerlendirmesini yaptı.

"ABD'de beklediğimizden çok daha fazla talep oldu"

Sepici, pandemi nedeniyle evde daha çok vakit geçiren insanların hobilerine ağırlık verdiğini hatırlatarak, “ABD’de e-ticaret siteleri önemli platformlar. O platformlarda satış yapmak üzere ABD’de bir firma kurduk. Hobi için ayrılan zaman ve uğraşının terapi olmasının yanı sıra deriyi alıp, garajında eyer olarak işleyen ve bunu 5 bin dolara satanlar da var. Beklemediğimiz bir talep oldu. Bir yıl içinde bu alanda ciro yüzde 200 arttı. Aynı çalışmayı yoğun talep aldığımız Rusya ve Japonya’ da yapacağız. Ancak bu iki ülkede internet üzerinden olduğu gibi hobi dükkanı işlevi gören yerlerden gelen taleplere de yanıt vereceğiz” dedi.

Fabrika içinde sanal fuar alanı açtı

Uluslararası fuarlara katılmaya ve müşteri ziyaretlerine önem verdiklerini dile getiren Mehmet Sepici, “Pandemi, fuar konusunda değişim yarattı. Sanal fuarcılık başladı. Hong Kong ve Hindistan’ın ardından Güney Afrika sanal fuarı için Torbalı Çaybaşı’daki fabrikamızda standımızı hazırladık. Bu işin gelişeceğini öngörerek işletme içinde kamera ve diğer ekipmanlarla donattığımız özel bölümü, 12 ay boyunca, 7 gün 24 saat fuar yapılabilecek sanal fuar alanına dönüştürdük. Böylece yılda iki kez ziyaret edebildiğimiz müşterilerimizle yılda en az 4 kez toplantı düzenleyebileceğiz, yeni ürünlerimizi anında tanıtma imkanı bulacağız” diye konuştu.