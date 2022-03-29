E-ticaret platformlarına "hakim durum" uyarısı

Mehmet KAYA / ANKARA

Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturma çerçevesinde, e-pazaryeri, e-ticaret platformu niteliğindeki firmaların tamamı için uyarı sayılabilecek bir unsur gündeme geldi. Rekabet Kurulu’nun ikinci el kitap satıcılarının, sahafların üye olarak satış yaptığı, satışa aracılık nitelikli e-pazaryeri türünde faaliyet gösteren Nadir Kitap soruşturmasında sözlü savunma yapıldı.

Sözlü savunma oturumunda Rekabet Kurulu soruşturma heyeti, Nadir Kitap platformunun kendi alanında hakim durumda olduğuna işaret ederek soruşturmanın ön raporda yer alan rakip aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla ürünlerini pazarlamak isteyen satıcı üyelerinin verilerini kendilerine sağlamayarak rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırarak hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla başladığını hatırlattı.

E-pazaryerleri için örnek ihlal iddiası

Heyet, soruşturma aşamasındaki bulgularını da iddia olarak oturumda sundu. Buna göre, Nadir Kitap aracılık hizmeti verdiği satıcı üyelerin yüklediği kitap verilerine erişimi ve verilerin taşınabilirliğini haklı gerekçe sunmaksızın engelleyerek hakim durumu kötüye kullandığı heyet tarafından iddia edildi.

Heyet, idari para cezası uygulanması iddiasını sundu. Ayrıca, soruşturma heyetince “Söz konusu ihlalin sonlandırmasını ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini teminen, Nadirkitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ’nin, satıcı üyelerinden bu yönde bir talep gelmesi halinde, ilgili satıcı üyelere kitap envanter verilerini doğru, anlaşılabilir, güvenli, eksiksiz bir şekilde ve uygun formatta sağlaması gerektiği kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır.” değerlendirmesini yaptı.

Heyetin iddiası sıklıkla karşılaşılan e-pazaryerlerinde, online satış platformlarında üyeler arasında haksızlık doğurabilecek uygulamalar, platformun üyelere yönelik yaptırımları konusunda keyfi davranamayacağı yönünde örnek uyarı niteliğini taşıyor.