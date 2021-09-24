E-ticaret platformu PınarOnline hizmete girdi

Pınar, hizmete aldığı yeni e-ticaret platformu “PınarOnline” ile müşterilerine pratik ve avantajlı bir alışveriş imkanı sunmayı planlıyor.

Pınar’ın et, süt, su ve içecek ürün gruplarından 300’e yakın ürünün yer aldığı PınarOnline’dan sipariş edilen ürünler, PınarOnline’a ait özel araçlarla İstanbul’un Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Beykoz, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş, Çekmeköy, Göktürk ve Ümraniye olmak üzere 11 ilçenin seçili bölgelerine ulaştırılıyor.

Sınırlı ürün gruplarında ise tüm Türkiye’ye kargo ile teslim ediliyor. PınarOnline ürünleri, yakın zamanda Ankara ve İzmir’de de özel araçlarla tüketicilere teslim edilmeye başlanacak.

Filoda elektrikli araçlar da yer alacak

Pınar, tüm faaliyetlerinde olduğu gibi PınarOnline’ın hayata geçme sürecinde de sürdürülebilirlik yaklaşımını da ana stratejisinin merkezine koydu. Çevre dostu ambalajlardan lojistik çözümlere kadar tüm operasyonlarında çevreye duyarlı seçenekler sunan PınarOnline, 2025 yılına kadar yüzde 100 elektrikli araçlarla teslimat yapmayı hedefliyor.

“Tüketici odaklı bir marka olmayı amaçlıyoruz”

Pandeminin de etkisiyle e-ticaret faaliyetlerindeki artış çerçevesinde direkt tüketiciye ulaşan iş modellerinin daha da önem kazandığını belirten PınarOnline Dijital Dönüşüm ve E-ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, artık tüketicilerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde ulaşmak amacıyla deneyimlemeye ve geri bildirime ağırlık vermeye başladığını söyledi.

Bu doğrultuda, tüketicilere doğrudan ulaşmak ve yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunmak için PınarOnline’ı hayata geçirdiklerini kaydeden Eyilik, ihtiyaç ve beklentiye yönelik çözümler sunduklarını aktardı.

PınarOnline sayesinde tüketicilerle direkt iletişim kurmayı hedeflediklerini açıklayan Eyilik, “İnanıyoruz ki PınarOnline, Pınar’ın dijital kanallardaki varlığını güçlendirecek ve her kanaldan tüketicilere ulaşmamızı sağlayacak. Aynı zamanda, Pınar Online’ın tüm süreçlerinde var olan sürdürülebilirlik odaklı bakış açımız sayesinde doğa dostu adımlar atıyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılına kadar yüzde 100 elektrikli teslimat ağına sahip, güçlü ve teknolojik alt yapısıyla tüketici odaklı ve çevre dostu bir marka olmayı amaçlıyoruz.” dedi.